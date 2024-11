Eventi Augusta, “arte in Circolo” per due giorni di

AUGUSTA – Per due giorni il Circolo Unione di Augusta ospiterà la nuova mostra collettiva di pittura organizzata dall’associazione di arti visive “Open art“, presieduta dalla pittrice Elena Lucca.

La mostra dal titolo “Arte in Circolo“, che sarà inaugurata questo venerdì alle ore 18,30, resterà visitabile gratuitamente per due giorni, venerdì 1 e sabato 2 novembre, e vedrà esposte le opere recenti degli artisti associati (vedi foto di repertorio in copertina) che sono: Giovanni Bruno, Antonia Bellistri, Palmino Cipriano, Elio Comisso, Francesco D’Ippolito, Carmelo Fortuna, Carmelo Greco, Giuseppe Guerriero, Salvatore Lisitano, Elena Lucca, Sonia Patania, Sara Russo, Marco Segreto e Angela Tiralongo.

Gli artisti verrano presentati dal critico d’arte Raimondo Raimondi con una scheda tecnica personalizzata.

“Le opere in esposizione – riferisce il critico d’arte, fornendo alcune anticipazioni della mostra – dimostrano un significativo impegno produttivo degli artisti, un serrato ed autentico percorso di dialogo e di confronto e una maturazione stilistica ed espressiva viva e sempre attenta a cogliere l’ispirazione e gli stimoli che vengono dal contesto sociale e culturale, dalla memoria e dagli archetipi di una terra antica, che nell’arte esprime tutta il significato del suo essere isola. I linguaggi e le tecniche differenti attraverso i quali gli artisti rappresentano la loro personale visione della realtà o dell’immaginario non risultano stridenti tra di loro; anzi, in questo percorso espositivo si creano interessanti tessiture scaturite dalle contrapposizioni tecniche“.

“Lo sguardo contemporaneo, il modo di vedere e di rappresentare le cose, nutrito al giorno d’oggi dall’abbondanza di informazioni, di stimoli e di mezzi tecnici – conclude Raimondi – non preclude agli autori di guardare anche alla tradizione, di trarre da essa preziose lezioni o riportare all’interno della propria opera citazioni, allusioni, rimandi e contaminazioni. In questa collettiva gli artisti presenti, ognuno mostrando senza infingimenti il proprio universo creativo, manifestano la propria anima a chi ha la sensibilità di ascoltare il loro messaggio“.