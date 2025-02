Primo piano Augusta, inaugurato il parco urbano di via Dogali alla Borgata di

AUGUSTA – È stata inaugurata stamani l’area rigenerata con il Parco urbano tra via Dogali, via Catania e il sotto cavalcavia ferroviario, primo ‘taglio del nastro’ di uno dei due progetti di rigenerazione della Borgata sud-est che complessivamente interessano 27mila quadrati, fino a piazza Mattarella, con 5 milioni di euro totali a valere sul Pnrr (e modesto co-finanziamento del Comune).

All’inaugurazione presente la maggioranza politica, con diversi assessori e consiglieri comunali, e il solo sindaco Giuseppe Di Mare a prendere la parola per rivendicare l’apertura dell’area quale “certificazione di eccellenza di questa amministrazione e della sinergia di tutti coloro che hanno remato nella stessa direzione“.

I lavori sono stati eseguiti, a partire dallo scorso aprile, dall’impresa edile augustana “Conor srl“, aggiudicataria dell’appalto complessivo offrendo un ribasso del 30,187 per cento.

Come illustrato nel dettaglio dall’ingegnere Gianfranco Passanisi, dirigente comunale responsabile del quinto settore, è stato rinnovato il manto stradale anche delle vie limitrofe, precedentemente cosparse di ‘crateri’, sono stati realizzati un campetto da calcio a 5 in erba sintetica (i cui fari verranno spenti alle ore 23), un’area attrezzata per lo sport all’aperto e un parco giochi essenziale, dove da decenni insisteva il cosiddetto “campo bianco”, area piuttosto degradata. Sotto il cavalcavia di corso Sicilia si è ricavata un’area parcheggio con quasi 100 posti auto.

Sul fronte della mobilità sostenibile, creati percorsi pedonali su pavimentazione con materiale drenante, mentre prende forma la prima pista ciclopedonale della città, almeno nei suoi primi 275 metri tra viale Italia e via Catania.

Nel parco urbano, nuova illuminazione pubblica, panchine ‘smart’ dotate di punti di ricarica usb, rastrelliere per monopattini elettrici o ebike. Quanto al verde, sono stati piantumati i primi alberi e realizzati prati a raso dotati di impianti di irrigazione.

Sia il sindaco Di Mare che il dirigente comunale Passanisi hanno sottolineato di confidare nel senso civico degli utenti per la tutela e il decoro del nuovo parco urbano. “Non possiamo avere sceriffi ovunque“, ha chiosato il primo cittadino.

Presenti stamani, altresì, oltre ad alcuni studenti dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz”, che hanno giocato sul campo da calcio a 5, i rappresentanti delle associazioni ciclistiche Pedale Megarese e Xifonia Bike nonché delle associazioni podistiche Atletica Augusta e Megara Running.