Primo piano Augusta, Comitato commercianti, Elena Cimino è la nuova presidente. Ecco il direttivo di

AUGUSTA – Avvicendamento alla guida del Comitato commercianti Augusta (Cca), che riunisce circa novanta esercenti operanti nell’Isola, dopo le elezioni per il rinnovo delle cariche tenute ieri. Presidente per i prossimi dodici mesi, eletta all’unanimità, è Elena Cimino, già portavoce nel biennio del presidente uscente Giancarlo Greco.

Diverse novità nel direttivo, che sarà composto da: Micaela Panzanaro, Lucia Olga Severino, Maria Interlandi, Alice Sciolto, Lorenzo Carriglio e Maria Luisa Di Gaetano, con Marina Cannata a supporto esterno.

“A breve verrà organizzata una conferenza stampa – riferisce la neo presidente Cimino – per presentare alla città il nuovo direttivo e coglieremo l’occasione per illustrare i futuri progetti, come farsi portavoce delle esigenze degli associati ed interfacciarsi con le associazioni di categoria e l’amministrazione comunale, nonché per parlare finalmente del ritorno di alcuni eventi storici firmati Cca che faranno da cornice festosa al nostro centro storico“.

Il presidente uscente Giancarlo Greco, che un anno fa era stato riconfermato alla guida del Cca, ci riferisce: “È stata una bellissima esperienza, nonostante il rammarico per i due anni di presidenza coincisi con la pandemia e le attuali criticità, su tutte il caro bollette. Ringrazio coloro che mi hanno dato una mano in questi anni. Sono certo che il Cca crescerà ancor di più, insieme alle nostre attività, e che Augusta ripartirà alla grande“.