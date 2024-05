Primo piano Augusta, concerti di San Domenico, i Gemelli Diversi icona hip hop: non è solo nostalgia di

AUGUSTA – Continuano, con intensa sequenza dalla scorsa domenica, gli eventi promossi dall’amministrazione comunale per i festeggiamenti in onore del santo patrono Domenico e il centro storico si riempie di arte, tra cultura musicale e spettacolo.

Ieri sera, sul mega palco di piazza Castello, ai giardini pubblici, si è preso la scena il duo milanese diventato icona dell’hip hop italiano nei primi anni duemila: i Gemelli DiVersi. Ci sono canzoni che non si scordano mai, attraversano le generazioni, e riescono a donare momenti di divertimento e pura leggerezza. Si è tornati con la mente indietro di vent’anni, per la cosiddetta “generazione del millennio” alla spensieratezza adolescenziale e ai primi amori, intonando successi eterni.

La serata è stata lanciata dagli sketch del duo comico augustano Mirko & Peppe (Mirko Birritteri e Peppe Lentini), annunciando l’artista di apertura del concerto, la concittadina Giorgia Fazio, cantante e docente di musica jazz all’accademia Yap di Augusta e di Catania, quella fondata dal compianto tenore Marcello Giordani.

Poi via alle danze, appena Thema e Strano hanno impugnato i microfoni. I Gemelli DiVersi hanno dato il benvenuto al pubblico di Augusta con un remix dei loro più grandi successi, celebrando, così, i ventisei anni di carriera dall’uscita nel 1998 di Un attimo ancora, singolo d’esordio che trasportò con successo il ritornello di Dammi solo un minuto dei Pooh in un brano pop rap. Un repertorio vasto, con numerose hit in testa alle classifiche italiane di quegli anni, tra sette album in studio e uno dal vivo, dal primo omonimo Gemelli DiVersi sino all’ultimo Uppercut pubblicato nel 2016.

Foto crediti: Giovanni Camardo

Thema e Strano, accompagnati da musicisti d’eccezione, hanno ripercorso le tappe più importanti della loro storia musicale, regalando ai fan non solo un viaggio nostalgico con l’immancabile Mary, in entrambe le versioni originale e remix, con Per farti sorridere, Tu no, Tu corri, Fotoricordo, A chiara piace vivere, ma anche proponendo le più recenti La triste storia dei ragazzi di provincia e Voglio tornare agli anni 2000.

Abili nell’intrattenere il pubblico, dandogli voce e visibilità, i Gemelli DiVersi hanno saputo creare un’atmosfera di grande energia e partecipazione. Lo show ha confermato come il duo resti molto apprezzato, sia da quel pubblico che ricorda i loro poster appesi nelle camere giovanili che dai teenager di oggi che ieri sera cantavano a memoria loro successi.

Questa sera, giovedì 23 maggio dalle ore 22, toccherà a Max Gazzè insieme alla Calabria Orchestra per la tappa del tour “Musicae Loci”, con il cantautore romano che da La favola di Adamo ed Eva, un quarto di secolo fa, non smette mai di innovare.

Alessandra Peluso

(Foto di copertina crediti: Rosalba Bonomo)