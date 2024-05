Eventi Augusta, le tele di Albino Trigilio in una mostra memorial di “Premiarte” a un anno dalla scomparsa di

AUGUSTA – Sarà inaugurata sabato 25 maggio, alle ore 18,30, nel salone di rappresentanza del Circolo Unione, una “mostra memorial” dedicata al maestro pittore Albino Trigilio, augustano sia di nascita che di “ritorno”, scomparso un anno fa all’età di 83 anni.

A organizzare l’iniziativa è il comitato “Premiarte Federico II Augusta“, che da alcuni anni dà vita a mostre d’arte (pittura, scultura, fotografia, videoart), coinvolgendo artisti e curatori di fama nazionale e promuovendo artisti locali.

Per questa occasione, il comitato riunisce le associazioni del territorio “Augusta photo freelance” e “Hangar team Augusta” e “Icob”, in collaborazione con il Circolo Unione e con il patrocinio del Comune. La mostra vede altresì la collaborazione di Mario Zito, docente siracusano e già direttore dell’Accademia di belle arti di Palermo, e della famiglia del pittore augustano, giacché saranno presenti la sorella dell’artista Mariella Trigilio e le nipoti Gaia e Laura Saccomanno. Interverranno all’inaugurazione, dopo i saluti del sindaco Giuseppe Di Mare e della presidente di “Premiarte”, Teresa Casalaina, anche lo storico dell’arte Paolo Giansiracusa e la docente Ornella Spina.

Albino Trigilio, definito “pittore di luce” per le suggestioni surrealiste, metafisiche, classiche e rinascimentali delle sue tele, nacque ad Augusta nel 1939 ma lasciò la Sicilia nel 1959 per coltivare il grande talento artistico a Firenze, dove si diplomò all’Accademia di belle arti. Dopo aver insegnato negli istituti d’arte di Modena e Parma, e aver esposto in prestigiose gallerie d’arte del Nord Italia, nel 1993 tornò nella città natia continuando a dipingere nel suo studio, ininterrottamente fino alla recente scomparsa a seguito di una lunga malattia.

Nel 2015, Albino Trigilio è stato annoverato tra i più rappresentativi pittori del Novecento nella collettiva curata da Vittorio Sgarbi, “Artisti di Sicilia, da Pirandello a Iudice”.

La mostra di imminente inaugurazione sarà un’occasione per la città per ricordarlo e per scoprire e osservare da vicino alcuni capolavori di un pittore che ha lasciato un segno importante nel panorama artistico contemporaneo. La mostra sarà visitabile gratuitamente domenica 26 e lunedì 27 maggio, dalle ore 10,30 alle 12,30 e dalle ore 18,30 alle 20,30.

(Nel collage di copertina: due opere olio su tela di Albino Trigilio, a sinistra “Preparativi” del 2001 e a destra “Autoritratto” del 2005)