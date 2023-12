Primo piano Augusta, folk e inclusione al concerto natalizio del gruppo “Ciauru di Sicilia” di

AUGUSTA – Grande successo, domenica sera nella chiesa di San Domenico, per la 3ª edizione del concerto natalizio in siciliano “Aspittannu Gesuzzu bamminu“, realizzato dalla compagnia folcloristica augustana “Ciauru di Sicilia“, in collaborazione con l’associazione “20 novembre 1989 project“, che si occupa di progetti inclusivi rivolti alle persone con disabilità psico-fisiche.

Il gruppo folk è stato fondato tre anni fa dalla docente Mariacatena Valastro (laureata al Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania, vicepresidente provinciale della Federazione italiana tradizioni popolari), attualmente presidente del sodalizio e direttore artistico dei 25 componenti, che a marzo hanno rappresentato la provincia di Siracusa alla 75ª edizione della celebre festa del “Mandorlo in fiore” ad Agrigento. Nella chiesa domenicana, ieri l’altro, hanno eseguito brani della tradizione siciliana, novene natalizie, dedicando una parte dello spettacolo alla cantautrice licatese Rosa Balistreri, di cui sono stati interpretati brani quali “Lu focu di la pagghia”, “Cu ti lu dissi” e “A virrinedda”.

Come da tradizione, il concerto ha dato concretezza al tema dell’inclusione, con giovani e adulti dell’associazione “20 novembre 1989 project”, presieduta da Ielsa Speciale (progettista sociale), a esibirsi sull’altare regalando intense emozioni. Sono stati diretti dalla docente Antonietta Salanitro, che da cinque anni, attraverso un progetto musicale e teatrale, insegna loro i prerequisiti della musica e del canto.

“Diversi sono stati, specie durante quest’ultimo anno – sottolinea Ielsa Speciale, nel ringraziare il gruppo folk per il consueto coinvolgimento – i traguardi raggiunti attraverso diversi spettacoli messi in scena, nei teatri della provincia, sempre con entusiasmo, impegno e divertimento“.

“Vista la grande commozione e il grande coinvolgimento del pubblico presente – annunciano congiuntamente, per la compagnia “Ciauru di Sicilia”, la presidente Mariacatena Valastro e il vicepresidente Gianluca Blandino – faremo di tutto per riproporre la manifestazione e creare altri eventi, dove il mondo del folklore possa fornire un sensibile contributo alla comunità augustana“.

Lo spettacolo, condotto da Mauro Italia, è stato patrocinato dal Comune nell’ambito del cartellone “Natale ad Augusta” e sostenuto, fin dalla prima edizione, da alcune aziende del territorio.