Primo piano Augusta, Notte bianca dei commercianti nel centro storico: il bilancio della settima edizione di

AUGUSTA – È tempo di bilanci sulla “Notte bianca” organizzata nel centro storico dal Comitato commercianti Augusta (Cca), sabato scorso per la settima edizione, con successo, va detto, lasciando però in promotori e partecipanti quella amara consapevolezza che il singolo evento non possa scacciare l’annosa crisi del quartiere.

Si aggiungano la passata pandemia di Covid, che ovunque ha colpito in particolare la ristorazione, come il comparto dell’intrattenimento, e il recente caldo anomalo, fino a novembre inoltrato, che ha inferto un duro colpo al comparto di abbigliamento e calzature.

Quest’ultima ulteriore criticità aveva già indotto, il mese scorso, alcune associazioni di categoria (vedi Federmoda-Confcommercio Siracusa) a lanciare l’allarme sulla crisi dei consumi, con i commercianti dell’abbigliamento chiamati a procedere comunque con i pagamenti della merce invernale acquistata, e già nei negozi da agosto, senza però aver incassato quasi nulla. E anche in Sicilia, come in tutta Italia, i saldi invernali inizieranno il 5 gennaio.

La partecipata Notte bianca organizzata per il 16 dicembre dai commercianti, inserita nel cartellone comunale di eventi natalizi tagliando così i costi di Siae e occupazione suolo pubblico, costituisce pertanto un auspicio, evidentemente condiviso dalla cittadinanza, di rilancio dell’Isola nella quotidianità, oltre le festività e i mega eventi.

A parlarne è Elena Cimino, presidente del Comitato commercianti Augusta dal novembre dello scorso anno. “Per noi – dichiara a La Gazzetta Augustana.it – organizzare questo evento è stato un sacrificio enorme, soprattutto in questo periodo con tutte le difficoltà che affronta anche il commercio locale, avendo tra l’altro la concorrenza del commercio online“.

Esprime quindi umori e auspici dei commercianti dell’Isola: “Si dovrebbe tornare a passeggiare tra le vie della propria città e incuriosire anche il “vicino di casa”, cioè i comuni limitrofi. È un successo quando vediamo, in qualsiasi manifestazione, le vie del centro piene di vita. Ci ripaga dei sacrifici che facciamo. Con questa Notte bianca abbiamo centrato anche l’obiettivo finale – conclude Elena Cimino – dal momento che diverse attività sono rimaste aperte fino a tardi e le persone hanno acquistato“.

Per venire alla cronaca della Notte bianca, è partita poco dopo le ore 19 nel cuore dell’Isola, in piazza Duomo, lungo il tratto di via Principe Umberto tra via Colombo e via Limpetra, e nel tratto di via Roma tra via Megara e via XIV Ottobre, tratti per l’occasione pedonalizzati e presidiati dalla Polizia municipale. Il giorno prima erano stati inaugurati il mercatino dell’artigianato targato “Artigian city” con le peculiari casette in legno e la pista di ghiaccio sintetico noleggiata dal Comune.

Così il festoso corteo lungo la “strata mastra”, aperto dalla slitta elettrica di Babbo Natale e chiuso dal trenino elettrico dedicato ai bambini, ha visto protagonisti gli artisti di strada chiamati dai commercianti a movimentare il sabato: due trampolieri, un giocoliere-equilibrista con le bolle di sapone, l’augustano Andrea D’Amico in arte Unnico con il cane-acrobata Maya, la rivelazione Martino Passanisi, altro augustano e autore di uno “spettacolo del fuoco” serale in piazza Castello.

Diverse le postazioni musicali, e tra i musicisti anche augustani come la band Impatto sonoro e il cantante Andrea Morello in arte Globos. Sotto l’albero di Natale di piazza Duomo, due i concerti dalle 21 alla mezzanotte: “Natale in swing” con i Crooner & Swing, quintetto a cura dell’associazione “Noe – Network of experience”; “Euphoria on the road”.

Non sono mancati gli stand delle associazioni in piazza: lo stand con i manufatti realizzati dai ragazzi del progetto “Itinera”; le associazioni di clownterapia “Teniamoci per mano” e “Il sorriso che vorrei”; i club service giovanili Rotaract e Interact di Augusta per la tradizionale “Fiera del dolce”; la Fondazione “Famiglia Giuseppe Catalano”; il Gruppo scout Agesci “Augusta 4”; lo stand del Vespa club Augusta, con gli associati protagonisti di un mini corteo natalizio in Vespa; l’animazione dell’associazione “Piccole canaglie”.