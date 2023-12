Primo piano Indoor rowing, canottiere augustano d’argento nel meeting nazionale allievi. Tre i titoli siciliani per la Ccna di

AUGUSTA – Grande festa del canottaggio siciliano al Pala Cus di Palermo, domenica scorsa, dove si sono svolti il Campionato italiano indoor e il Meeting nazionale allievi e cadetti valevole quale campionato siciliano indoor, oltre alla fase nazionale del Progetto “Remare in libertà” e ad altri eventi correlati come il campionato regionale sui 1.000 metri e la tradizionale “Staffetta di Natale”.

I risultati delle prove sui remoergometri (simulatori) dei 130 atleti siciliani presenti a Palermo sono stati aggregati, per le rispettive categorie, a quelli negli eventi in contemporanea nelle altre regioni, ottenendo così le classifiche nazionali.

In gara al Meeting nazionale allievi e cadetti, quattro atleti della Canottieri Club Nuoto Augusta, presieduta da Vincenzo Galoforo, che hanno portato a casa un argento nazionale e, inoltre, tre titoli siciliani e un bronzo regionale.

Nella categoria Allievi B2, titolo siciliano e soprattutto medaglia d’argento nazionale per Flavio Spinali. Anche Gabriella Tumminello, nella categoria Allievi B1, si è classificata prima tra i siciliani, giungendo sesta nella classifica del Meeting nazionale. Sofia Ternullo, nella categoria Allievi C, completa il tris di titoli siciliani per il sodalizio augustano. Medaglia di bronzo regionale, infine, per Valentino Spinali, nella categoria Allievi B2.

“Si è conclusa la stagione agonistica 2023, che per la Canottieri Club Nuoto Augusta è stata ricca di vittorie e soddisfazioni ma molto faticosa, difficile e impegnativa, soprattutto per le scarsissime risorse economiche“, commenta il presidente e direttore tecnico Vincenzo Galoforo.

È già partita la programmazione remiera per la stagione agonistica 2024, che avrà inizio nel mese di febbraio e che il sodalizio augustano affronterà, come sottolinea il presidente, “con l’aiuto delle famiglie e degli sponsor“.