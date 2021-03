Primo piano Augusta, Giornate Fai per le scuole, studenti “Ruiz” in diretta social raccontano le bellezze della città di

AUGUSTA – C’è anche l’Istituto superiore “Arangio Ruiz” tra le tante scuole italiane che, in questo anno così difficile date le restrizioni dovute alla pandemia, partecipano all‘edizione digitale delle “Giornate Fai per la scuola 2021“, in corso di svolgimento dall’8 al 13 marzo. Si tratta di un evento in cui gli studenti, formati dai volontari del Fai (Fondo ambiente italiano) in collaborazione con i loro docenti, diventano “apprendisti ciceroni”, scoprendo la bellezza e la ricchezza del patrimonio culturale italiano e raccontandola ai loro coetanei.

Gli studenti delle classi quarte del settore Economico, sia dell‘indirizzo Amministrazione finanza e marketing, che dell’indirizzo Turismo, grazie alla collaborazione del Comune di Augusta, nella persona dell’assessore alla cultura Giuseppe Carrabino, hanno avuto l’opportunità di studiare gli antichi manoscritti del Fondo Blasco conservati nella biblioteca comunale. Gli studenti, a piccoli gruppi e nel rispetto delle norme anti-Covid, si sono dedicati alla ricerca di notizie e luoghi attinenti al tema della manifestazione proposto da Fai, segnatamente la cultura in Sicilia all’epoca di Dante Alighieri. In particolare, sono tre i temi approfonditi dagli alunni del “Ruiz”: le bellezze storiche cittadine, il ruolo delle famiglie nobiliari nella storia cittadina e l’economia augustana prima dell’insediamento industriale.

Martedì 9 marzo i risultati delle ricerche sui testi del Fondo Blasco sono stati presentati dagli studenti augustani in diretta sui canali Instagram della Delegazioni Fai Siracusa (qui il link), in video condivisi con gli studenti degli istituti scolastici superiori “Majorana“ di Avola, “Corbino“ e “Einaudi“ di Siracusa. Sono di oggi, giovedì 11 marzo, altre video dirette divulgate via Instagram: in una gli studenti augustani raccontano la città dal ponte al Rivellino di Augusta; in un’altra narrano, dalla biblioteca comunale, della famiglia Omodei; quindi in un ulteriore collegamento vanno in visita al palazzo Omodei-Migneco, realizzando un’intervista alle proprietarie dell’edificio storico.

Tale iniziativa con il Fai rientra in un progetto per le competenze trasversali e l’orientamento che vede coinvolti l’Istituto “Ruiz”, il Comune di Augusta e appunto il Fai e che proseguirà con ulteriori iniziative volte a valorizzare il patrimonio di oltre 3.300 volumi antichi conservati nel Fondo Blasco.

La dirigente scolastica Maria Concetta Castorina esprime “soddisfazione per il percorso di alternanza che vede al suo interno tanti attori a cui va un grande ringraziamento: Sergio Cilea, capo delegazione Fai della provincia di Siracusa, la prof.ssa Nicoletta Longo delegata Fai e tutor esterno del progetto, i tutor scolastici, il prof. Paolo Trigilio e la prof.ssa Matilde Magnano, l’assessore Giuseppe Carrabino, il sindaco Giuseppe Di Mare e gli studenti coinvolti, che hanno dimostrato passione e amore per la nostra Augusta“.