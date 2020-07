Primo piano Augusta, il “Ruiz” sede del progetto interministeriale-Enel di formazione in apprendistato scuola lavoro di

AUGUSTA – Riparte per il prossimo anno scolastico 2020-2021 il programma di formazione in apprendistato scuola-lavoro nato dalla collaborazione tra i ministeri di Istruzione, Lavoro e Politiche sociali ed Enel, rivolto agli studenti del 4° anno degli istituti tecnici nel bacino territoriale del settore Tecnologico a indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica articolazione Elettrotecnica.

La sede di questa opportunità formativa sarà l’Istituto superiore “Arangio Ruiz” di Augusta (nella foto di repertorio in copertina). Saranno selezionati 15 studenti tra 60 partecipanti, mediante un test e un colloquio attitudinale, seguiranno un percorso biennale mirato tra studio e lavoro in azienda.

Con il programma, Enel offrirà ai ragazzi l’opportunità di avviare un rapporto di lavoro come apprendisti durante il percorso scolastico, così da anticipare la formazione necessaria per conseguire la qualifica professionale per operare in azienda. Si tratta di un modello formativo già sperimentato con successo a partire dal 2014 in 17 istituti tecnici di altrettante regioni e che, per l’anno scolastico 2020-2021, vedrà coinvolta, in base ai previsti fabbisogni occupazionali, la provincia di Siracusa e in particolare l‘istituto superiore augustano guidato dalla dirigente scolastica Maria Concetta Castorina.

Possono presentare la loro candidatura gli studenti che hanno frequentato il 3° anno degli istituti tecnici del settore Tecnologico, indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” (articolazione “Elettrotecnica” o “Elettronica” o “Automazione”) insistenti nel bacino territoriale e, limitatamente alle sedi in cui non risultano sufficienti candidature dell’indirizzo “Elettronica ed elettrotecnica”, potranno presentare la candidatura studenti anche degli istituti tecnici del settore Tecnologico, indirizzo “Meccanica e meccatronica”. A tal fine, se individuati come idonei per la partecipazione al programma sperimentale, gli allievi dovranno cambiare il loro indirizzo di studi secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente per il passaggio tra percorsi formativi. Le candidature dovranno pervenire entro il 15 luglio prossimo.

Inoltre, giovedì 16 luglio alle ore 16,30, nell’aula magna del “Ruiz” si terrà una conferenza di presentazione del programma di apprendistato Enel a cui parteciperanno: Girolamo Mineo, responsabile personale Lazio e Sicilia, Massimo Zangrando, responsabile e-distribuzione province Siracusa e Ragusa e la dirigente scolastica del “Ruiz”, Maria Concetta Castorina.

“L’iniziativa sarà l’occasione per illustrare le attività formative previste – fa sapere la scuola attraverso una nota – chiarendone anche aspetti organizzativi e didattici, nonché le peculiarità di questo nuovo programma formativo tra scuola e azienda“.