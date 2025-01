Primo piano Augusta, in piazza le selezioni “Ruiz” per i campionati studenteschi di corsa campestre di

AUGUSTA – Si è svolta in piazza Unità d’Italia, lo scorso venerdì, la fase d’istituto dei campionati studenteschi di corsa campestre che ha visto partecipare 35 tra alunne e alunni dell’istituto superiore “Arangio Ruiz”.

La gara più partecipata è stata quella della categoria Allievi, nella quale 25 studenti si sono messi alla prova su un percorso misto. Podio conquistato da Alessandro Spinali terzo, Gabriele Trovato secondo e al primo posto Flavio Spinali, con un tempo di tutto riguardo.

Tra le giovani Allieve si è distinta Lucrezia Cascone, seguita da Giorgia Spinali e da Giada Bramanti. Infine, Alessio Privitera ha primeggiato nella categoria Juniores, seguito a ruota da Stefano Sciotto e da Giuseppe D’Augusta.

Una bellissima giornata di sole ha fatto da sfondo alla fase d’istituto, che ogni anno permette di selezionare i migliori runner tra gli alunni e magari di scoprire nuovi talenti per l’atletica cittadina. Ciò è frutto del lavoro dei docenti di Scienze motorie del “Ruiz” e in particolare di Sebastiano Gianino e Marinella Strazzulla, ai quali si affiancano anche i colleghi del dipartimento di sostegno Lino Traina e Peppe Costa, consentendo in tal modo di realizzare un evento efficace ed inclusivo.

Prossima tappa sarà la fase provinciale dei campionati studenteschi di corsa campestre, che si terrà a breve a Siracusa.