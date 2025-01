Primo piano Augusta, attraversamento pedonale rialzato in via Di Vittorio di

AUGUSTA – Un attraversamento pedonale rialzato in via Di Vittorio, all’altezza dei cancelli di ingresso del plesso centrale dell’istituto comprensivo “Domenico Costa”.

L’installazione è stata completata ieri mattina, sulla sede stradale riqualificata, con il marciapiede adiacente alla scuola già affiancato dal tratto più lungo della costruenda prima pista ciclopedonale cittadina.

L’intervento per la sicurezza stradale si aggiunge infatti all’ambito dei più ampi progetti di rigenerazione urbana della Borgata sud-est, e in particolare di quello denominato “Riqualificazione di via Di Vittorio, piazza Mattarella, via Catania” da 3 milioni 30mila euro complessivi.

“Prosegue l’opera di messa in sicurezza delle scuole, a seguito delle opere già avviate dal mio predecessore Giuseppe Montalto“, dichiara l’assessore con delega alla sicurezza urbana Domenico Zanti, in carica dallo scorso fine settembre.

“Un altro passo importante per proteggere i nostri bambini e gli accompagnatori, migliorando la sicurezza nelle aree scolastiche“, sottolinea l’assessore annunciando che “a breve saranno installati altri attraversamenti simili in altre scuole“.