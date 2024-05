Politica Augusta, interventi viabilità Brucoli, il capogruppo Mpa Mangano: “Eccellente pianificazione” di

AUGUSTA – Sui lavori, in corso e imminenti, per la viabilità urbana di Brucoli interviene con una nota di plauso il capogruppo consiliare del Movimento per l’autonomia, Manuel Mangano. Quello fondato dall’ex governatore Raffaele Lombardo è il partito che annovera a palazzo San Biagio il più corposo gruppo consiliare (cinque) e a palazzo di città il maggior numero di assessori (tre).

“Mpa di Augusta – afferma il capogruppo consiliare Mangano – desidera esprimere il proprio sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla programmazione dei recenti interventi di viabilità urbana nella frazione di Brucoli. Questi lavori, tra cui il miglioramento della segnaletica, dissuasori di velocità e dossi stradali al fine di porre in sicurezza la frazione, saranno un importante passo avanti verso una città più sicura e vivibile per tutti i cittadini“.

“Un ringraziamento particolare – sottolinea – va agli uffici tecnici comunali per l’eccellente pianificazione, all’amministrazione per l’impegno profuso, in particolare attraverso gli assessori Mpa in giunta (Montalto, Spanò e Tribulato, ndr) che continuano a lavorare con impegno per la realizzazione di quanto suggerito dai consiglieri comunali del gruppo, in questo caso particolare è stata decisiva l’attenzione dedicate al tema dal consigliere Roberto Conti. Desideriamo inoltre ringraziare tutti i cittadini di Brucoli per la loro pazienza e collaborazione durante la programmazione, annunciando da oggi il nostro impegno come gruppo nella prosecuzione degli interventi anche nelle vie adiacenti a quelle interessate dagli imminenti lavori“.

“Gli interventi di viabilità urbana – puntualizza – sono stati progettati con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, migliorare il traffico e aumentare la qualità della vita nella nostra città. Siamo fiduciosi che i benefici di questi lavori saranno apprezzati da tutti i residenti e visitatori di Brucoli“.

“Il gruppo dell’Mpa – conclude Mangano – continuerà a lavorare, in consiglio, in giunta e nelle sedi di partito, con dedizione e impegno per lo sviluppo e il miglioramento della nostra città, con la consapevolezza che una viabilità efficiente e sicura è fondamentale per il benessere di tutti“.

(Nella foto di repertorio in copertina: segnaletica verticale sulla recente Ztl variabile di Brucoli)