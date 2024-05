Primo piano Augusta, la “Gio’ Art” degli studenti inonda di colori e allegria i giardini pubblici di

AUGUSTA – Si è svolta stamani in piazza Castello, ai giardini pubblici, l’edizione 2024 della Giornata dell’arte e della creatività studentesca (anche detta “Gio’ Art”), un evento atteso e amato dalla comunità degli studenti medi.

Un successo di partecipazione come accaduto lo scorso anno, quando la Gio’ Art tornò ad Augusta dopo circa dieci anni di assenza, grazie all’impegno dei rappresentanti di istituto delle due scuole superiori cittadine, “Megara” e “Ruiz”, con il sostegno dell’amministrazione comunale.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune, è stata organizzata da un comitato composto dai rappresentanti di istituto del “Ruiz“, segnatamente Asia Calcagno, Chiara Carriglio, Chicco Blandino e Orazio Fazio, dai rappresentanti di istituto del Liceo “Megara“, che sono Massimiliano Farina, Alessandro Santanello, Ottavio Ranno, Lorenzo Passanisi, dal presidente della Consulta provinciale degli studenti che è l’augustano Alessandro Giangrande, già rappresentante dell’istituto l’anno scorso, e dai gruppi direttivi dei comitati studenteschi delle rispettive scuole.

La manifestazione si è aperta intorno alle 10,30 con l’intervento del sindaco Giuseppe Di Mare e la lettura di un messaggio pervenuto dall’assessore all’istruzione Biagio Tribulato. A portare i saluti dei rispettivi dirigenti scolastici, sono state le docenti Rosanna Bellistri per il “Ruiz” e Lia Passanisi per il “Megara”.

Le esibizioni musicali hanno subito dato ritmo all’evento, con le performance del giovane cantante augustano Riccardo Barbarino che ha presentato il suo inedito “Teatralità”, di Chiara Carriglio studentessa del “Ruiz”, di Veronica Madonia del “Megara”, e infine di Vincenzo Manzella e Mario Niculcea del “Ruiz”. Il momento clou delle esibizioni è stato l’intervento dell’ospite speciale, Daniele S., in arte Danghy ON, artista augustano particolarmente noto tra i ragazzi che ha coltivato sin da giovanissimo la passione per la musica. Danghy ON ha cantato i suoi brani “Danghy” e “Amici falsi”, e il brano inedito “Metalli pesanti”, non ancora pubblicato, sui temi dell’industrializzazione e delle vittime dell’inquinamento. Alla performance di Danghy ON ha preso parte Bryan Furioso, in arte IDK, anch’egli giovane artista.

Conclusa la musica sul palco, i numerosi studenti in piazza hanno dato il via al tradizionale momento di divertimento della “battaglia” dei colori, rigorosamente a base d’acqua. La giornata si è conclusa con balli di gruppo e la canzone “Notte prima degli esami“, creando un’atmosfera di grande coesione e condivisione.

Il comitato organizzatore fa sapere di voler “ringraziare in modo particolare l’amministrazione comunale nelle persone del sindaco e dell’assessore Giuseppe Carrabino. Doverosi ringraziamenti sono rivolti anche al service curato da Mauro Italia e a quanti hanno collaborato“.

“La Giornata dell’arte e della creatività studentesca – riferiscono gli organizzatori, alla conclusione della Gio’ Art 2024 – ha dimostrato ancora una volta di essere un evento fondamentale per valorizzare i talenti degli studenti e promuovere l’espressione artistica e creativa di ciascuno, oltre a regalare, nell’ambito di un’iniziativa inserita nel programma dei festeggiamenti in onore del santo patrono, un sano momento di divertimento“.