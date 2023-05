Primo piano Augusta, va in scena la Giornata dell’arte degli studenti ai giardini pubblici di

AUGUSTA – Torna a celebrarsi in città la Giornata dell’arte e della creatività studentesca, indetta per la prima volta dal Miur nel 2001 e organizzata per questo venerdì 26 maggio in piazza Castello, ai giardini pubblici, dai giovani rappresentanti d’istituto di entrambe le scuole superiori cittadine, l’Istituto superiore “Arangio Ruiz” e il Liceo “Megara“, con il patrocinio del Comune di Augusta.

La Giornata dell’arte è stata programmata in due momenti distinti. Stamani si è celebrata la “Gio’ Art“, nella quale gli studenti delle superiori hanno assistito alla presentazione di alcune opere artistiche realizzate nelle due scuole, partecipato a varie attività ricreative al ritmo di musica, ospitato due tiktoker priolesi diventati noti in provincia per le performance comiche e quindi hanno dato il via alla “battaglia” dei colori, rigorosamente a base d’acqua. Gli studenti hanno concluso la “Gio’ Art” alla presenza dell’assessore alle politiche dell’istruzione Ombretta Tringali, abbracciandosi e cantando, sul palco, l’intramontabile “Notte prima degli esami” di Antonello Venditti, dedicata ai maturandi.

“È il momento in cui i giovani, tutti gli studenti in un clima di unione, si riprendono una giornata importante che dopo dieci anni viene ripristinata su iniziativa dei propri rappresentanti“, ci ha riferito il coordinatore Alessandro Giangrande, rappresentante degli studenti del “Ruiz” e in seno alla Consulta provinciale studentesca. Nel comitato organizzatore anche gli altri rappresentanti d’istituto: Susanna Giliberto, Corrado Maggio, Giulia Scino per il “Ruiz” e Maria Elena Arrigo, Gaia Chiaramida, Luigi Pitari, Alessandro Santanello per il “Megara”.

Giangrande si è detto soddisfatto di “aver concretizzato l’idea di collaborazione e di cooperazione interscolastica immaginata prima dell’inizio del proprio mandato” e ha infine inteso ringraziare l’amministrazione comunale per aver “garantito in termini economici la realizzazione dell’evento“.

Non è mancata la supervisione dei docenti referenti: le professoresse Rosanna Bellistri e Anna Borgese per il “Ruiz”, Barbara Morbelli e Lia Passanisi per il “Megara”.

Dalle ore 19,30 avrà luogo la “Notte degli studenti“, una serata concepita per tutti gli studenti augustani di ogni ordine e grado. Oltre alla musica, troveranno spazio sul palco diverse arti, tra cui il teatro. Prima delle esibizioni, il sindaco Giuseppe Di Mare, già intervenuto nella mattinata, consegnerà degli attestati di riconoscimento agli studenti meritevoli che si sono distinti nel corso dell’anno scolastico.