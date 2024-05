Primo piano Giochi matematici del Mediterraneo, ben nove studenti augustani nelle classifiche nazionali di

AUGUSTA – Sono stati ben nove gli studenti augustani, di tre diversi istituti, a misurarsi nelle finali nazionali tenute a Palermo della 14ª edizione dei Giochi matematici del Mediterraneo. Tra di loro un 3° classificato nazionale di categoria.

La manifestazione, che quest’anno nelle tre fasi ha visto 300mila studenti partecipanti e mille istituti iscritti (alcuni croati), è organizzata dall’Aipm (Accademia italiana per la promozione della matematica) con il patrocinio del dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli studi di Palermo.

Tra i novecento finalisti nazionali in gara il 19 maggio nella sede dell’ateneo palermitano, circa cento per ogni categoria, ha brillato l’augustano Giorgio Belluso, studente della 2ªAS del Liceo “Megara”, salito sul podio, al 3° posto ex aequo nella categoria S5 (seconde superiori). Ha così ottenuto un attestato, una medaglia, un gadget, una coppa e, soprattutto, l’inserimento tra le eccellenze nazionali del Ministero dell’Istruzione.

Giorgio Belluso

Risultato di rilievo il 18° posto, nella categoria S2 (seconde medie), di Edoardo Bellomare, alunno dell’Istituto comprensivo “Orso Mario Corbino”. Sempre per il “Corbino”, nella categoria S3 (terze medie), buon piazzamento per Alberto Marano.

A completare la pattuglia di finalisti del Liceo “Megara”, nella categoria S5, oltre al podio di Belluso, buon piazzamento per Edoardo Sirna, mentre nella categoria S6, in classifica Gabriele Serruto e Daniele Martina.

Tre gli studenti finalisti nazionali per l’Istituto superiore “Arangio Ruiz”: nella categoria S4 (terze superiori), in classifica Luca Fazio e Giorgio Rizza; nella categoria S5 buon piazzamento per Alessio Vitellino.