Primo piano Augusta, maturità 2022, ecco i centisti del Liceo “Megara” di

AUGUSTA – Si sono conclusi sabato 16 luglio gli esami di Stato al Liceo “Megara”, con la pubblicazione dei risultati finali anche della 5ªA del liceo scientifico. 164 i neo diplomati, nove con 100 e lode e ventiquattro con 100 per il numero complessivo di 33 centisti.

I nove studenti che hanno conseguito il voto di 100 con lode sono: Renata Romano (5ªA liceo classico), Adriano Pustizzi, Chiara Toscano, Giulia Spano, Maria Laura Castorina (5ªA liceo scientifico), Claudia Saraceno, Salvatore Di Modica, Stefano Gianino (5ªB liceo scientifico), Arianna Catanzaro (5ªC liceo scientifico).

I ventiquattro diplomati con 100 sono: Egle Pagano (5ªA liceo classico), Francesco Ferrante, Lorenza Serra, Ludovica Castro, Serena Riera, Simone Flaminio, Simone Miraglia (5ªA liceo linguistico), Cristina Anastasio, Maria Chiara Leone (5ªB liceo linguistico), Clara Pedalino, Davide Saraceno, Noemi Giliberto (5ªA liceo scientifico), Flavia Sgarlata, Giada Timonare (5ªB liceo scientifico), Anna Aparo, Clara Scatà, Federico Rinzivillo, Lorenzo Salemi, Samuele Timmonieri (5ªC liceo scientifico), Flavia Miceli, Gaia Caccamo, Lorena Italia (5ªA liceo scienze umane), Erika Incontro, Giorgia Spinosa (5ªB liceo scienze umane).

Il dirigente scolastico Renato Santoro e i docenti fanno sapere in una nota stampa di congratularsi con tutti i neo diplomati delle otto classi dei quattro indirizzi, segnatamente classico, scientifico, linguistico, scienze umane, che hanno dovuto affrontare l’ultimo biennio pandemico tra restrizioni e riaperture.

“Gli esami di Stato rappresentano una tappa fondamentale nella vita degli studenti, che li prepara per il futuro e soprattutto per il percorso universitario – si legge nella nota del Liceo “Megara” – Molti dei nostri ragazzi, già a pochi giorni dall’esame, hanno superato con successo i Tolc (Test online Cisia, ndr) per l’accesso alle varie facoltà universitarie o hanno ripreso lo studio in previsione dei Test di settembre“.

Secondo i dati rilevati dal “Megara” durante gli esami di Stato, circa il 95 per cento dei neo diplomati proseguirà gli studi nelle varie facoltà con sedi in diverse città italiane, il restante 5 per cento ha scelto altri percorsi formativi o lavorativi.

“Orgogliosi di loro – conclude la nota della scuola – auguriamo a tutti di realizzare i loro sogni e di utilizzare al meglio le competenze acquisite: ad maiora semper!“.