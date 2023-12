Primo piano Augusta, molestie olfattive all’alba, lo sfogo: “Assurdo iniziare la giornata senza poter aprire infissi di casa” di

AUGUSTA – Oltre cinquanta segnalazioni di molestie olfattive sono pervenute al Nose dal territorio di Augusta nelle prime ore della mattina (vedi immagine di copertina).

Una “puzza di gas“, come riferito alla nostra Redazione, avvertita tra Isola, Borgata e Monte, e segnalata tramite smartphone collegandosi alla web app “Nose“ (acronimo di “Network for Odour SEnsitivity”), il progetto frutto della collaborazione di Arpa Sicilia e Isac-Cnr. Le segnalazioni geolocalizzate anonime hanno presumibilmente superato la soglia delle quindici in un’ora, necessaria a far scattare l’“alert” per i campionamenti.

“Una molestia olfattiva in atto ad Augusta a partire dalle 7 di stamattina – ha dichiarato intorno alle 9,30 Cinzia Di Modica, portavoce del “Comitato stop veleni“, invitando a segnalare tramite il Nose – Abbiamo seguito la prassi di chiamare la Polizia municipale perché effettuino il campionamento con il canister che hanno in dotazione. È stata allertata anche Arpa Sicilia perché verifichino che gli autocampionatori installati nel territorio si siano azionati“.

“È assurdo – ha concluso – che i cittadini debbano iniziare la giornata in questo modo, senza poter aprire gli infissi di casa, perché la puzza entra negli appartamenti. E senza alcuna comunicazione da parte delle istituzioni locali, che dovrebbero monitorare la situazione“.