Hobby & Hi-Tech Offerte Internet casa ad Augusta: verifica copertura e migliori offerte di

Convenienza e velocità di navigazione. Il binomio che tutti gli utenti inseguono. Anche ad Augusta è caccia alle offerte Internet casa che sposino il risparmio delle tariffe con ottime performance di connessione alla rete. E un aiuto nella ricerca delle soluzioni più vantaggiose in termini di qualità/prezzo arriva da Segugio.it. Il sito leader nella comparazione mette a confronto le varie alternative delle compagnie di telecomunicazioni attive in quest’angolo di Sicilia, trovando quelle più economiche e con le quali è possibile sottoscrivere un contratto per avere Internet casa a prezzi low cost.

Prima mossa: verificare la copertura di rete

Prima di confrontare tra loro le proposte disponibili sul mercato, un consiglio utile da seguire nella ricerca di un’offerta Internet casa è quello di verificare la copertura di rete nella zona dove si abita. Ormai tutte le società di Telecomunicazioni consentono dal loro sito internet di eseguire questo tipo di operazione. Una verifica importante prima di procedere con la firma di un nuovo contratto, una buona pratica prima di scoprire cattive sorprese in un secondo momento.

Il risparmio passa dalla comparazione

Abbiamo detto che il segreto della convenienza è la comparazione delle offerte. Solo così è possibile scovare quelle che fanno risparmiare e più in linea con i propri stili di navigazione. Ma quali sono i fattori chiave da prendere in esame quando si analizzano le offerte Internet casa?

Primo, il tipo di fibra che raggiunge la zona in cui si vive. Secondo, se il pacchetto includa le chiamate o meno e, in caso positivo, se siano illimitate o a consumo. Terzo, se il modem sia gratuito oppure no. Quarto, se sia previsto o meno un costo di attivazione dell’offerta. Quinto, se alla fibra sia abbinabile un piano mobile. Sesto, se ci siano delle promozioni o degli sconti. Per questi ultimi, è sempre bene leggere attentamente la loro durata e le loro condizioni contrattuali.

Fibra mista rame ad Augusta

Stringendo invece il focus sulle offerte che si possono attivare ad Augusta, occorre anzitutto osservare che la fibra a disposizione per avere Internet casa in città è la fibra mista rame, in particolare la FTTC (Fiber to the cabinet), la quale offre una velocità di navigazione fino a 100 Mbps in download. Una tecnologia che non assicura le prestazioni top della fibra FTTH (Fiber to the home), ma che garantisce una performance migliore della classica e ormai superata ADSL.

Offerte da 15 euro al mese

Passando in rassegna le offerte Internet casa presenti sul mercato, ad Augusta è possibile dotarsi di una connessione per vedere film e serie TV in streaming, per divertirsi con i giochi online, per seguire gli eventi live a partire da un costo mensile di 15 euro (in promozione per 6 mesi, poi 22 euro al mese) con la compagnia beactive, ma le chiamate non sono incluse. Salendo di prezzo, si possono avere la fibra e le chiamate illimitate con una spesa di 22,90 euro al mese per due anni (poi 28 euro al mese) con Vodafone e il piano Internet Unlimited Special.

Pacchetti fibra, luce e gas

Con la fine del regime di Maggior Tutela e il passaggio al Mercato Libero dell’energia per i clienti domestici “non vulnerabili”, è sempre più frequente per le famiglie scegliere pacchetti luce e gas che comprendano anche la fibra per navigare in Internet da casa ad alta velocità. Sono numerosi, infatti, i gestori energetici del Mercato Libero che propongono offerte all inclusive. Per esempio: Illumia, Sorgenia ed Enel hanno prezzi promozionali per un anno compresi in una forbice da 19,90 euro al mese a 22,90 euro al mese.