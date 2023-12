Eventi Augusta, “Premiarte” torna con una mostra di artisti locali curata da Mario Zito di

AUGUSTA – Il comitato “Premiarte Federico II Augusta”, per il secondo cartellone natalizio consecutivo, organizza un evento d’arte in città patrocinato dal Comune, che sarà inaugurato questo venerdì pomeriggio (ore 18,30) nei locali di via Darsena 10. Si tratta della mostra “I colori della natura” curata dal professor Mario Zito, che ha selezionato opere di alcuni artisti augustani, tra pittura, scultura e fotografia.

Mario Zito, classe 1962, siracusano d’origine, è attualmente docente all’Accademia di Belle arti di Palermo, di cui è stato direttore, già assessore alle Culture del Comune di Palermo nell’ultima amministrazione Orlando.

“L’obiettivo dell’iniziativa è quella di offrire, sia agli artisti che agli spettatori, un’occasione di confronto e crescita in ambito artistico“, ci riferisce Teresa Casalaina, presidente del comitato presentato alla stampa nel novembre del 2020 riunendo alcune radicate associazioni no profit del territorio. “Fine ultimo del comitato – aggiunge – rimane sempre e costantemente quello di promuovere nel territorio l’arte, la cultura e la bellezza“.

Dopo l’inaugurazione di questo pomeriggio, sono in programma sabato 16 alle ore 16,15 una conversazione d’arte tenuta dal curatore Zito e aperta al pubblico, seguita da una conferenza sul tema “Il diritto alla bellezza nella Costituzione“, a cura dell’avvocata Giulia Gavioli, componente del direttivo della sezione Uas (Unione avvocatura siciliana) di Siracusa-Augusta. Il finissage è previsto per la mattinata di domenica 17 dalle ore 10 alle 12,30.

Gli artisti, tra amatori e professionisti, in mostra sono: Baffi, Barile, Bitetti, Cammarata, Cannella, Carriglio, Casalaina, Fazio, Ferraguto, Fiume, La Ferla, Lucca, Maddaleni, Mignosa, Musumarra, Ortisi, Pasqua, Porrovecchio, Roggio, Saccomanno, Serra, Strazzulla, Tringali, Zito.

(Nella foto di repertorio in copertina: presentazione di una passata iniziativa del comitato “Premiarte Federico II Augusta” a palazzo di città)