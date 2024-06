Eventi Augusta, arte in caffetteria, “Open art” lancia mostra collettiva temporanea sul paesaggio siciliano di

AUGUSTA – “Luci e colori di un’Isola straordinaria” è il titolo della mostra collettiva temporanea di pittura degli artisti di “Open art” in allestimento per il periodo dal 15 giugno al 15 luglio. La peculiarità è la sede espositiva, trattandosi di una nota caffetteria del centro storico.

Una bella idea quella di Elena Lucca, artista e presidente dell’associazione culturale di arti visive “Open art“, di utilizzare le pareti interne di un pubblico esercizio per mostre temporanee di pittura nell’Isola. Come raccontato un mese fa in occasione dell’evento di presentazione (vedi foto di copertina), l’idea è stata subito recepita entusiasticamente da Giancarlo Greco, titolare del locale, e coadiuvata nell’organizzazione delle singole esposizioni a tema dal critico d’arte Raimondo Raimondi.

Sono diversi i pubblici esercizi che stanno adottando iniziative simili per l’Italia, almeno un paio nel capoluogo aretuseo in Ortigia, poiché dà la possibilità agli avventori di godere delle opere d’arte per un lungo periodo, evitando quel che succede spesso alle gallerie nelle quali, dopo il vernissage, i visitatori si possono contare sulle dita di una mano.

L’inaugurazione di “Luci e colori di un’Isola straordinaria”, nel locale di via Principe Umberto 82, si terrà venerdì 14 giugno alle 18,30. La mostra è dedicata al paesaggio siciliano, con testi critici di Raimondo Raimondi su ognuno dei pittori partecipanti: Antonia Bellistri, Giovanni Bruno, Francesco D’Ippolito, Carmelo Fortuna, Carmelo Greco, Giuseppe Guerriero, Elena Lucca, Sonia Patania, Marco Segreto e Angela Tiralongo.

Il critico Raimondo Raimondi, co-curatore della mostra insieme a Lucca, premette: “L’arte è amore per la vita, per le cose e per gli uomini. L’opera realizzata dall’artista va valutata sotto due importanti profili: l’aspetto visibile che può essere soggettivamente apprezzato per le sue cromìe, per le sue forme, in definitiva per la sua tecnica realizzativa; l’altro aspetto di un’opera è quello racchiuso nella lettura psicologica del momento artistico dell’autore. La creazione di un’opera comunica agli ammiratori della stessa un momento della vita interiore dell’autore, connubio delle componenti mentali e affettive“.

“In questa collettiva, gli artisti presenti, per quanto soggetti ai limiti imposti dalla tematica affrontata, ognuno mostrando senza infingimenti il proprio universo creativo – conclude Raimondi, parafrasando il celebre “Trattato della pittura” di Leonardo Da Vinci – manifestano la propria anima a chi vorrà avere la sensibilità di ascoltare il loro messaggio“.