Primo piano Il docufilm sull’Hangar per dirigibili di Augusta sbarca su Prime Video di

AUGUSTA – Il docufilm sull’Hangar di Augusta dal titolo “La casa dei dirigibili“ entra nel catalogo digitale di Amazon Prime Video, fruibile gratuitamente in Italia dagli abbonati del celebre sito di ecommerce. È il primo contenuto riguardante la città disponibile nel popolare servizio di streaming video on demand, che fa concorrenza ad altri colossi del settore quali Netflix.

“L’hangar per dirigibili di Augusta è un monumento unico di archeologia industriale nella scena architettonica internazionale – si legge nelle sinossi in lingua italiana – Tra i primi edifici in Italia interamente costruiti in cemento armato, la sua costruzione iniziò per scopi militari nel 1917 e si concluse nel 1920, quando la Prima Guerra Mondiale era ormai finita“.

Il docufilm, di 51 minuti, è del regista augustano Lorenzo Daniele, basato su un soggetto ideato dallo stesso Daniele e da Fabrizio Sudano, con la sceneggiatura di Alessandra Cilio affidata alla voce di Gigi Strano per raccontare le storie di cui l’Hangar, dominando il porto Megarese, è stato testimone in un secolo.

L’opera è disponibile non solo nel catalogo italiano di Prime Video, bensì in quello di altri Paesi con il titolo in inglese “The airship house“, essendo attivabili i sottotitoli in inglese, spagnolo e francese.

Il docufilm fu presentato e proiettato per la prima volta il 27 febbraio del 2017 a palazzo di città, dando impulso all’avvio dell’iter di candidatura dell’Hangar per l’inserimento nella lista del patrimonio mondiale Unesco.

“La casa dei dirigibili” è una produzione dell’associazione culturale “Alzati Augusta”, realizzata con il sostegno di Sicilia film commission e Regione e distribuita dalla “Fine art produzioni” dei soci Lorenzo Daniele e Mauro Italia.