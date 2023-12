Primo piano Augusta, scuola, sabato il primo open day del ‘Ruiz’. “Coniugare il sapere con il saper fare” di

AUGUSTA – Il 2° Istituto di istruzione superiore “Arangio Ruiz” aprirà le sue porte sabato 16 dicembre, dalle ore 9 alle 13, per un primo open day rivolto agli studenti delle terze classi della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie. È l’avvio delle iniziative di orientamento scolastico in entrata per la scuola di via Catania, alla Borgata.

La dirigente scolastica Maria Concetta Castorina, la docente referente per le attività di orientamento Tania Rizzotti, i docenti e gli stessi studenti del “Ruiz” illustreranno le attività curricolari ed extra curricolari e faranno visitare le aule e i laboratori dell‘istituto.

Il “Ruiz” intende fornire ai suoi studenti una formazione fondata non soltanto su una solida preparazione culturale, ma anche sulla sinergia tra competenza tecnica e pensiero critico. I laboratori sono il fiore all’occhiello di questo polo scolastico: sia nella formazione liceale che in quella tecnica, la centralità della didattica laboratoriale rende gli studenti pronti e capaci di affrontare il proseguimento degli studi universitari o i futuri ambienti di lavoro.

Non a caso, nella nota diramata dalla scuola si evidenzia che si tratta di “un istituto all’avanguardia con una forte tradizione alle spalle, che abbraccia una visione innovativa della formazione in grado di coniugare il sapere con il saper fare“.

Sono quattro le articolazioni presenti: l’Istituto tecnico settore Economico, con i due indirizzi di Amministrazione e di Finanza-Marketing-Turismo; l’Istituto tecnico settore Tecnologico, che presenta tre diversi indirizzi quali Informatica-Telecomunicazioni, Meccanica-Meccatronica-Energia e Elettronica-Elettrotecnica; il Liceo Scientifico delle scienze applicate; e il Liceo Scientifico delle scienze applicate Quadriennale.

È attivo anche il percorso di “Biologia con curvatura biomedica”, oltre a potenziamenti linguistici, matematici, scientifici.

Nella nuova edizione 2023/24, Eduscopio.it, la piattaforma online della Fondazione “Giovanni Agnelli” che confronta le scuole superiori italiane, ha assegnato al “Ruiz” tre primi posti tra le scuole nel raggio di 30 km da Augusta nella provincia di Siracusa: il Liceo Scientifico delle scienze applicate si conferma al primo posto in relazione al livello di preparazione dei diplomati all’università; l’Istituto tecnico settore Economico si classifica al primo posto sia per il successo dei diplomati nei percorsi universitari che nel mondo del lavoro per quanto riguarda la coerenza tra studi fatti e lavoro trovato. Inoltre, un secondo posto lo conquista l’Istituto tecnico settore Tecnologico per l’indice di occupazione dei diplomati.

L’offerta formativa è altresì arricchita da diverse attività che saranno presentate durante l’open day di sabato 16 dicembre. Tra i “progetti di eccellenza“, sia in orario curricolare che extra curricolare, nella nota del “Ruiz” vengono menzionati i progetti Erasmus e eTwinning, gli scambi culturali, le certificazioni linguistiche, gli spazi destinati alla scienza e alla tecnologia con la partecipazione a campionati nazionali di alto valore, i progetti teatrali e musicali, tante iniziative culturali attuate sul piano della valorizzazione del patrimonio, della legalità, dell’economia, delle nuove metodologie didattiche, gli incontri con l’autore per la promozione alla lettura e alla scrittura, le attività sportive, l’attenzione dedicata alla Robotica educativa, alla realtà aumentata e alla cybersicurezza.

(Nella foto di repertorio in copertina: open day del “Ruiz” 2022)