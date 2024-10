Primo piano Augusta, protesta studenti ‘Ruiz’ contro i doppi turni: “Ex Provincia consegni i locali alternativi” di

AUGUSTA – È andato in scena dalle ore 8 di questo martedì mattina, in via Catania, il sit-in di protesta degli studenti del “Ruiz” nei confronti dell’ex Provincia, in attesa della consegna dei locali alternativi necessari per evitare gli attuali doppi turni di tre ore con attività didattiche anche il sabato.

Sono in corso i lavori di ristrutturazione dell’ala vecchia del plesso dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz“, a valere su risorse del Pnrr e da concludersi entro fine 2025, comportando la riduzione di aule disponibili, ma le strutture alternative individuate dal Libero Consorzio comunale di Siracusa, che è l’ente competente, non sono ancora pronte due settimane dopo l’inizio dell’anno scolastico.

“Esprimiamo contrarietà e disappunto per questi ritardi dell’ex Provincia, che hanno causato disagi significativi – riferisce Alessandro Giangrande, presidente della Consulta provinciale degli studenti, motivando il sit-in davanti al “Ruiz” – Si pensi ai doppi turni, che dall’inizio dell’anno scolastico siamo costretti a sopportare, con i relativi problemi negli spostamenti per studenti e famiglie, in particolare per i pendolari. La promessa dell’ex Provincia era di far trasferire gli studenti nei nuovi locali entro il mese di settembre e quindi i doppi turni sarebbero durati solo due settimane“.

“Chiediamo tempi certi per il trasferimento nei locali alternativi, che non superino i quindici giorni – puntualizza Giangrande a nome degli studenti – Chiediamo al contempo che sia valutato ogni spazio dell’istituto, uffici compresi, per ricavare aule. Inoltre, sarà proposto nel prossimo consiglio di istituto di eliminare le attività didattiche del sabato“.

Alessandro Giangrande al sit-in di questa mattina

Le due strutture alternative sarebbero state prese in consegna dall’ex Provincia solo questa mattina, ma necessitano ancora dei lavori di adeguamento stimati in almeno due settimane. Pertanto, nella seconda metà di ottobre dovrebbero essere pronte le 22 aule previste, stipulando i relativi contratti di locazione.

È quanto hanno appreso i rappresentanti degli studenti, prontamente ricevuti stamani, anche insieme a diversi genitori, dalla dirigente scolastica Maria Concetta Castorina. È la dirigente stessa a confermare che nei prossimi giorni verranno intanto rese disponibili tutte le nuove aule ricavate all’interno del plesso di via Catania, tra cui ad esempio la riqualificata ex casa del custode, per 10 aule complessive.