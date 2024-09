Primo piano “CorriAugusta”, tutto pronto per la terza edizione della 10 km di corsa su strada di

AUGUSTA – È iniziata la settimana che porterà, nella mattina di domenica 6 ottobre, alla terza edizione del trofeo “CorriAugusta“, evento podistico di 10 km di corsa su strada organizzato dall’Asd Megara Running, sotto l’egida della Fidal, con il patrocinio del Comune di Augusta.

La gara è valida quale prova del “Campionato regionale individuale 10 km su strada assoluto”, 5ª prova del “Sicily bronze races 2024“, nonché 13ª e ultima prova del “Grand prix Siracusa 2024”.

Grazie all’impegno del presidente della società podistica locale, Carmelo Casalaina (nella foto all’interno insieme agli atleti giallorossi che hanno partecipato all’ultima prova del Grand prix provinciale, ieri a Priolo Gargallo), si è potuta annunciare una star list, ai nastri di partenza, con grandi nomi del calibro di Sofiia Yaremchuk, Daniele Meucci, Micol Majori, Leo Paglione, Louis Intunzinzi, Aymen Aiachi, Nadiya Sukharyna, Federica Cernigliaro, Claudia Licciardi, Francesco Ingargiola, Mohamed Idrissi, Franco Carpinteri, Corrado Mortillaro, Saverio Amasi, Cavalline Nahimana, Wilson Marquez, Antonio Recupero, Federico Cantelli, Violette Ndayikengurukiye, Massimiliano Milani, Bonface Fundi Njiru, Kiyaka Dennis Bosire.

Le iscrizioni sono aperte fino al 2 ottobre. Gli atleti partecipanti si misureranno su un tracciato cittadino di 2,5 km, da percorrere 4 volte (omologato con certificazione misurazione internazionale “World Athletics”), ricavato dalle seguenti vie della Borgata: partenza via Frixa, via Matteotti, via Dalla Chiesa, giro di boa, via Dalla Chiesa, via Buozzi, via Di Vittorio, piazza Mattarella, via Di Vittorio e percorso inverso, via Buozzi, Via Frixa, arrivo.

La partenza è fissata alle ore 10, mentre alle ore 12 avrà inizio la cerimonia di premiazione in piazza Unità d’Italia.