Atletica Augusta, Ennio Salerno vince il 9° trofeo “Angelo Custode” a Priolo

AUGUSTA – Una domenica da incorniciare per l’Asd Atletica Augusta, con l’atleta neroverde di punta Ennio Salerno che si è aggiudicato la nona edizione del Trofeo “Angelo Custode” a Priolo Gargallo.

La gara sulla distanza massima di 7 km, organizzata dall’Asd Atletica Priolo, è stata 13ª tappa del Grand prix provinciale di corsa si strada. I circa duecento partecipanti con partenza da piazza Quattro Canti, nel centro storico del comune industriale, si sono misurati in un percorso costituito da un giro di 1 km da ripetere secondo la categoria di appartenenza.

L’augustano Salerno, categoria SM35, ha trionfato firmando il tempo finale di 23’01”.

I suoi compagni di squadra hanno ottenuto altri tre podi di categoria: Sebastiano Alicata sulla distanza di 7 km si è classificato 8° assoluto e 1° di categoria SM45 con il tempo di 24’33”, Domenico Scali sulla distanza di 5 km è 8° assoluto e 1° di categoria SM65 con il tempo di 18’36”, Antonella Lo Porto sui 5 km è 11ª assoluta tra le donne e 2ª di categoria SF55 con il tempo di 21’50”.

Buone prestazioni anche per gli altri sei atleti presenti della squadra neroverde: Orazio Lancia (sui 7 km con il tempo di 28’20”), Pasquale Accettullo (7 km in 30’48”), Vincenzo Di Domenico (5 km in 21’06”), Rosario Caramagno (5 km in 23’41”), Sergio Lombardo (5 km in 24’06”) e Arianna Di Franco (5 km in 28’42”).

La prossima e ultima tappa del Grand prix provinciale di corsa su strada si svolgerà ad Augusta, domenica 6 ottobre, in occasione del 3° Trofeo “CorriAugusta”, valevole anche quale campionato regionale individuale 10 km su strada assoluto.