Primo piano Augusta, quattro diportisti soccorsi al Faro Santa Croce di

AUGUSTA – Operazione di soccorso effettuata dalla Guardia costiera di Augusta, nel primo pomeriggio della scorsa domenica, a beneficio di un piccolo natante in difficoltà dinanzi all’area balneare del Faro Santa Croce (nella foto di repertorio in copertina).

Alla sala operativa della Capitaneria di porto – Guardia costiera era giunta una chiamata di soccorso, che segnalava la presenza del piccolo natante da diporto, con quattro persone a bordo. L’imbarcazione, a causa dell’improvviso ingrossamento del mare dovuto al repentino peggioramento delle condizioni meteorologiche, con sostenute raffiche di vento, non riusciva ad allontanarsi dalla costa ma veniva spinto sempre più verso terra.

Immediatamente, è stata dirottata in zona la motovedetta Cp 716, che ha provveduto a soccorrere i malcapitati, due adulti e due ragazzi, mettendo in sicurezza il natante ed evitando che finisse sugli scogli. Tutti sono poi rientrati all’ormeggio nel golfo Xifonio, al riparo dalle onde, senza aver per fortuna riportato alcun danno.

Al riguardo, la Capitaneria di porto di Augusta raccomanda di “prestare massima attenzione allo stato del mare e del tempo” e di “non dimenticare di consultare il bollettino meteo prima di uscire in mare“.

Sempre nella mattinata della domenica, militari della Guardia costiera in attività di pattugliamento coste da terra, hanno proceduto al sequestro nei confronti di un pescatore abusivo di oltre 200 ricci di mare, in località Castelluccio.