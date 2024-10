Primo piano Augusta, riqualificazione palazzo D’Astorga: ok al progetto esecutivo da 1,8 milioni in attesa di copertura di

AUGUSTA – Il palazzo comunale insistente su piazza D’Astorga sarà oggetto di importanti lavori di riqualificazione, successivamente a quelli invece già affidati in agosto per il restyling della stessa piazza.

È stato approvato dalla giunta, lo scorso 8 ottobre, il progetto esecutivo per lavori di “manutenzione straordinaria e riqualificazione” dell’immobile adiacente a palazzo di città e destinato, dagli anni novanta, a uffici comunali.

La progettazione definitiva ed esecutiva era stata affidata, a febbraio del 2023, a uno studio professionale di Roma, “Pro.System srl”, che l’ha trasmessa all’ente locale nel settembre del 2023 e integrata lo scorso agosto.

Nel quadro economico si stima un totale complessivo di 1 milione 784mila euro, di cui 1 milione 124mila euro per i lavori e 660mila euro quali somme a disposizione dell’amministrazione (tra le quali rientra, ad esempio, l’Iva al 22 per cento).

Finora hanno trovato copertura i soli costi per i suddetti servizi di architettura e ingegneria, grazie a un bando interministeriale relativo al contributo erariale anno 2022 per la spesa di progettazione relativa a interventi di messa in sicurezza in territori a rischio idrogeologico. Del finanziamento erogato nel febbraio del 2023 pari a 854mila euro, 245mila euro sono stati previsti per il progetto di riqualificazione del palazzo di piazza D’Astorga.

L’amministrazione comunale dovrà individuare a copertura dei lavori “un finanziamento pubblico statale, regionale o similare“, come si legge nel più recente atto della giunta.

L’immobile di piazza D’Astorga, oltre un secolo fa, fu sede del sanatorio cittadino, poi a seguito di ristrutturazione negli anni trenta ospitò il regio ginnasio, quindi dagli ultimi anni cinquanta alla prima metà dei novanta fu sede della scuola media statale “Orso Mario Corbino”.