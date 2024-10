Primo piano Augusta, dalla gara podistica alla festa dei nonni, l’associazione “Genitori e figli” c’è di

AUGUSTA – Dai podisti amatori augustani, di ogni generazione, coinvolti nella scorsa domenica mattina dalla terza edizione della “CorriAugusta”, ai nonni che saranno celebrati questo sabato pomeriggio in piazza Duomo (ore 18-21) in occasione del terzo evento promosso dalla Consulta delle famiglie. Tra le associazioni di promozione sociale che non fanno mancare la partecipazione in gran numero a certi eventi, si distingue l’associazione “Genitori e figli” (Aps – Ets), che lo scorso dicembre ha celebrato i dieci anni di attività nel territorio e che fa parte della stessa consulta comunale permanente (presieduta da Maurizio Blandino).

Laddove si svolgono importanti momenti di aggregazione cittadina, il sodalizio marca presenza per diffondere i suoi messaggi, dal “no” alla droga, all’alcol, al bullismo, per gridare, invece, “sì” alla sicurezza stradale, alla tutela dell’ambiente, alla famiglia nel rispetto reciproco di ogni singolo componente, al sostegno per la disabilità, alla cultura in genere e a quella della legalità in particolare.

È il presidente dell’associazione, Antonio Caruso, a fare il punto: “C’è stato un grande entusiasmo per la “CorriAugusta”, evento sportivo che promuove molto bene la cultura dell’aggregazione, oggi lo stesso si ripeterà per la Festa dei nonni – riferisce a La Gazzetta Augustana.it – La nostra associazione sostiene tutte le iniziative come queste, che promuovono momenti di raccoglimento, grazie a una serie di mission portate avanti in città e con numerosi progetti che coinvolgono tutti e toccano anche le scuole e le parrocchie, affermando i principi della legalità e della cultura“.

Caruso sottolinea: “Anche l’associazione ama correre, va incontro alle sfide che giornalmente si ripropongono e, dove ci sono avvenimenti sportivi o sociali come questi, di grande spessore, noi ci siamo sempre, per contribuire a costruire momenti di aggregazione familiare“.

I numerosi soci che sono soliti partecipare all’ombra dei gazebo di “Genitori e figli” (vedi recente foto di repertorio in copertina), provvedendo spesso a dispensare omaggi alla cittadinanza, evidenziano, tra slogan e azioni, l’importanza di star bene insieme, dello sport quale mezzo di lotta alle devianze sociali, come della gioia e dei sorrisi per promuovere responsabilità e spensieratezza presso le nuove generazioni.

Alessandra Peluso