Primo piano Augusta, riqualificazione piazza D’Astorga, affidati i lavori di

AUGUSTA – Sono stati affidati nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione di piazza D’Astorga, frequentata area del centro storico, aperta alla circolazione veicolare con stalli di sosta, adiacente alla chiesa Madre e su cui insiste un immobile che ospita uffici comunali.

Nella gara espletata su piattaforma Asmecomm, l’operatore economico aggiudicatario, una ditta individuale di Ragusa, ha offerto il ribasso del 27,747 per cento, pari all’importo di 103mila 903 euro (Iva compresa).

Il quadro economico del progetto esecutivo, approvato dalla giunta l’8 luglio scorso, stimava un totale di 149mila 969 euro, di cui 115.654 euro per totale lavori e 34.314 euro quali somme a disposizione dell’amministrazione.

La sede stradale è, da diversi anni, costellata di “crateri“, presentando criticità importanti per automobilisti, utenti di veicoli a due ruote e pedoni. Il sindaco Giuseppe Di Mare, l’indomani dell’approvazione del progetto, ha parlato di una piazza “attualmente in uno stato indecoroso e che necessita in maniera urgente di un intervento di riqualificazione urbana importante“.

“L’idea – ha sottolineato – è quella di riqualificare una piazza nel cuore del centro storico, molto importante per la viabilità e per il collegamento tra la piazza Duomo e il nostro antico mercato, al fine di creare delle aree sicure e più decorose“.