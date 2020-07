Primo piano Augusta, sequestrata passerella abusiva sulla scogliera di Brucoli di

AUGUSTA – Nell’ambito di controlli congiunti di tutti i corpi di polizia dislocati ad Augusta, ieri mattina a Brucoli è stata sequestrata una passerella in legno sul demanio marittimo perché realizzata “in assenza di concessione”. Come rende noto la Guardia costiera di Augusta, il titolare della società ritenuta responsabile è stato pertanto denunciato all’autorità giudiziaria di Siracusa.

I controlli congiunti sono stata effettuati da personale in forza al Commissariato di pubblica sicurezza, alla Capitaneria di porto – Guardia costiera, alla Compagnia Carabinieri, alla Compagnia Guardia di finanza e al Corpo di Polizia municipale, sotto l’egida dell’Autorità locale di pubblica sicurezza.

Sempre nella mattinata di ieri, inoltre, le attività di verifica concentrate nel borgo marinaro hanno consentito di sottoporre a controllo 3 esercizi commerciali, mentre, sulle strade urbane, 29 persone e 12 veicoli. Sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo, rispettivamente, di circa 12 mila euro per violazioni della normativa sanitaria e di 380 euro circa per violazioni del codice della strada.