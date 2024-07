Primo piano Augusta, inaugurato a Brucoli il primo centro anziani comunale di

AUGUSTA – A Brucoli il primo centro comunale per anziani, inaugurato stamattina sotto un sole cocente, davanti a un nugolo di persone, in via Canale, accanto alla farmacia.

L’immobile di proprietà del Comune, riqualificato nei mesi scorsi, ospitò un tempo i locali della delegazione, dove i residenti del borgo marinaro si recavano soprattutto per certificazioni anagrafiche, invece fino alla scorsa estate ha ospitato la sede dei volontari di protezione civile. Nell’epoca della telematica trionfante, è stato ritenuto non più necessario mantenere in vita la delegazione, mentre è stato ritenuto vitale per gli anziani riavere un centro di aggregazione tutto per loro, come quello che una volta era in via Libertà.

Il centro sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 12,15 e dalle 16 alle 19,30, il sabato solo di mattina; sarà chiuso di domenica e nei giorni festivi.

Il parroco di Brucoli, don Francesco Antonio Trapani ha letto un passo del Vangelo secondo Matteo, prima di cedere la parola al sindaco Giuseppe Di Mare, che ha citato i nomi degli assessori e dei consiglieri comunali presenti: gli assessori Pino Carrabino, Valeria Coco, Salvo Serra, Pippo Spanò e Biagio Tribulato, i consiglieri Mariangela Birritteri, Roberto Conti e Peppe Tedesco.

Tribulato, Conti e Coco, amministratori residenti nel borgo marinaro, hanno tenuto una brevissima allocuzione, dopo i ringraziamenti del sindaco a tutti coloro, politici, amministrativi, tecnici, volontari di protezione civile che “hanno reso possibile l’apertura del centro, di cui tutti devono avere cura come casa propria“. In caso di danni ci vorrebbero “tempi lunghissimi per riparare“, ha sottolineato Di Mare, protagonista di un recente video-denuncia su un’azione vandalica nel cantiere per il “Parco ecologico-urbano” al Monte Tauro.

Nell’ampio cortile esterno ai locali (vedi foto all’interno), l’attività del centro è stata esemplificata da una partitina a carte fra Giuseppe Di Mare, Pippo Spanò e Roberto Conti.

Nei piani dell’amministrazione c’è l’apertura di tre centri comunali per la terza età in altrettanti quartieri. Per quelli alla Borgata e nell’Isola, non avendo trovato locali pubblici idonei, a seguito di un avviso di indagine conoscitiva di mercato al fine di valutare immobili privati, sarebbero al vaglio dell’ente le proposte per tre immobili, di cui due nell’Isola e uno alla Borgata.

Giorgio Càsole