Primo piano Augusta, settimana dello studente “Ruiz” dedicata a Peppe Armenio, alla presenza di un campione mondiale di

AUGUSTA – Emozionante inaugurazione dell’annuale “settimana dello studente“, lunedì scorso all’istituto superiore “Arangio Ruiz”, sul campo della scuola. Al centro della cerimonia di apertura degli eventi sociali e sportivi in programma, il ricordo del compianto Peppe Armenio, scomparso all’età di 19 anni in un tragico incidente sull’autostrada Catania-Siracusa nello scorso agosto. Un momento a cui ha potuto partecipare l’ospite d’eccezione Peppe Bellistri, preparatore atletico fresco campione del mondo con il Real Madrid.

Alla presenza, tra gli altri, dei familiari di Peppe Armenio, dell’amico Sebastiano “Franky” Di Franco, in ricordo della giovane vita spezzata, sono stati mostrati dagli studenti uno striscione (vedi foto di copertina) e la targa che sarà affissa sulla stazione di calisthenics. “Un momento molto toccante, dedicato, come tutta la settimana, al nostro Giuseppe Armenio – si legge in una nota della scuola, guidata dalla dirigente scolastica Maria Concetta Castorina – sempre presente nel cuore e nella memoria di chi lo ha conosciuto“.

Di particolare intensità le parole lette dalla rappresentante di istituto per gli studenti, Susanna Giliberto: “Oggi non ti vediamo, non ti parliamo, eppure ti sentiamo in ogni piccolo gesto d’amore, lo stesso amore che hai lasciato in questo mondo e dentro ognuno di noi, come quasi a volerci lasciare in eredità tanti piccoli semi che piano piano germoglieranno a formare un bellissimo fiore“.

Un messaggio ascoltato e apprezzato anche dall’ex studente “Ruiz”, Peppe Bellistri, per il secondo anno consecutivo nell’aula magna di via Catania a tenere un incontro di promozione dell’educazione alla salute e allo sport, oltre che di orientamento in uscita. Bellistri, classe ’87, tra la sua prima stagione e la seconda in corso nello staff tecnico del Real Madrid, ha contribuito alla vittoria da parte dei “Blancos” di praticamente tutti i titoli calcistici nazionali e internazionali in palio, fino alla Coppa del mondo per club alzata al cielo un mese fa.

“Con l’umiltà e la semplicità che lo caratterizzano – fa sapere la scuola – Giuseppe ha raccontato il cammino che lo ha portato ad essere oggi un quotato preparatore atletico esperto in fitness data analyst, un cammino non facile e pieno di sacrifici, ma costellato da alcuni punti fermi: la fiducia in se stessi, l’importanza dello studio, la capacità di problem solving e di adattamento e tanto tanto fair play nello sport come nella vita“.