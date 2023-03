Primo piano Augusta, barriera lungomare Paradiso, aggiudicati i lavori “urgenti” di ripristino di

AUGUSTA – Si vede finalmente la luce per i lavori di “ricostituzione localizzata della mantella” a protezione del lungomare Paradiso, che erano e sono “urgenti“, come si legge negli atti amministrativi, dopo il danneggiamento causato dalla forte mareggiata del 27 novembre scorso.

La già compromessa barriera frangiflutti ha dovuto subire anche le mareggiate del 9 e 10 febbraio, quando si è assistito all’ennesimo allagamento delle più prossime vie Nino Di Franco e Mocenigo, nelle more dell’individuazione da parte del Comune di un operatore economico per l’esecuzione dei lavori previsti da progetto definitivo-esecutivo, invece approvato in tempi rapidi (1 dicembre).

Infatti la gara indetta con proceduta negoziata è andata deserta, motivo per cui il 27 febbraio si è dovuto procedere a modificare le modalità di aggiudicazione disponendo una nuova determinazione a contrarre. Si arriva così, soltanto il 7 marzo, all’aggiudicazione (provvisoria) diretta a una società di Caltagirone (Catania), che ha offerto un ribasso del 16,69 per cento, rispetto all’importo a base di gara di circa 60mila euro, unica ditta a presentare un’offerta tra le tre invitate dal Comune.

Si attende, alle porte della primavera, l’avvio del cantiere. I lavori costeranno 48mila 377 euro (Iva compresa), risorse prenotate nel bilancio comunale.

