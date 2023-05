Primo piano Augusta, si riaccendono i riflettori su interruzione ex statale 114. Presentata interrogazione all’Ars di

AUGUSTA – La strada provinciale 114 (ex statale 114) attraversa l’intera zona industriale, tra Augusta e Siracusa, servendo quotidianamente migliaia di lavoratori. Da alcuni anni, nel tratto finale della corsia in direzione di Augusta, all’altezza della zona “Viabilità Asi Montedison – Punta Cugno”, presenta una deviazione verso la statale 193. Nonostante lavori di manutenzione, a seguito di un fenomeno franoso, da quel punto l’ex statale 114 è ancora chiusa al traffico veicolare.

Nei giorni scorsi ha riacceso i riflettori sulla questione Mimmo Di Franco, presidente dell’associazione filantropica “Umberto I” di Augusta, appellandosi alla Deputazione del territorio. Stamani Peppe Carta, sindaco di Melilli, nella veste di deputato regionale e presidente della commissione Ambiente, Mobilità e Territorio, ha annunciato di aver presentato un’interrogazione all’Ars, chiedendo al presidente della Regione e all’assessore regionale per le Infrastrutture di “intervenire con urgenza per riaprire al transito un’arteria di collegamento fondamentale per il tessuto produttivo ed economico dell’area interessata“.

“La vecchia ex strada statale 114, che da Siracusa conduce ad Augusta, all’altezza di Punta Cugno è interrotta a causa del cedimento del manto stradale – ricorda Carta – Da allora numerosi cittadini, i lavoratori del petrolchimico e delle aziende dell’indotto si trovano costretti a deviare verso un percorso alternativo, il cui restringimento della carreggiata in alcuni tratti, nonché la scarsa manutenzione, espone al rischio gli automobilisti“.

“Da circa due anni la situazione è invariata e non si conoscono, dal Libero Consorzio comunale di Siracusa, ente proprietario, iniziative in essere per garantire il ripristino della viabilità – aggiunge il parlamentare regionale – Il carattere di urgenza è necessario affinché siano avviati interventi di manutenzione straordinaria, e messa in sicurezza, di un’arteria di fondamentale importanza per il tessuto produttivo ed economico di un’area cruciale per tutta la provincia di Siracusa“.

Di Franco, nella sua segnalazione-appello, forniva anche un’ipotesi di lavoro “affinché nel più breve tempo sia ripristinata la viabilità dal momento che, oltre ai tempi di percorrenza e al risparmio carburante, vi è un problema di sicurezza trattandosi di zona industriale“. Secondo quanto suggerito dal presidente del sodalizio augustano, “se il Libero Consorzio comunale di Siracusa è ad un passo dal fallimento, si chieda l’intervento finanziario delle industrie, che sono interessate alla sicurezza degli impianti, dei lavoratori pendolari e del territorio in cui operano“.