Primo piano Augusta, festeggiamenti di San Domenico, venerdì il 13° Corteo storico del “Principe di Napoli” di

AUGUSTA – Si rinnova, nell’ambito dei festeggiamenti comunali in onore del patrono San Domenico, la tradizione promossa dall’istituto comprensivo “Principe di Napoli” con il Corteo storico ormai noto con il titolo “Alla corte di Federico II di Svevia”, giunto alla tredicesima edizione. Il Corteo si svolgerà venerdì 19 maggio, con inizio alle ore 17,30 dal plesso Paradiso nella cittadella degli studi per raggiungere piazza Duomo, dove è previsto lo spettacolo conclusivo.

“L’iniziativa si inserisce nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Domenico, patrono della Città di Augusta e rende viva la progettualità della scuola legata all’identità del territorio“, sottolinea la dirigente scolastica Agata Sortino.

In uno sfavillio di luci e colori, accompagnato dal rullo dei tamburi imperiali e medievali, il corteo a cura degli alunni e dei docenti del comprensivo “Principe di Napoli” partirà da via Strazzulla, percorrerà viale Eroi di Malta, piazza Risorgimento e attraverserà la via principale del centro storico fino a piazza Duomo.

Qui si potrà assistere all’animazione di una partita di scacchi medievali, alle suggestive coreografie degli sbandieratori, a diverse danze del passato abilmente interpretate dagli stessi alunni. Non mancherà, anche quest’anno, il solenne momento dell’investitura del cavaliere, simbolo di fedeltà e lealtà, valori di coesione sociale da promuovere tra le nuove generazioni.

Gli alunni del “Principe di Napoli” saranno protagonisti di un’altra iniziativa la mattina di martedì 23 maggio, un “omaggio a San Domenico“, col percorso che dalla piazza Duomo (ore 10,30), per via Principe Umberto e via Garibaldi, li condurrà all’interno della chiesa di San Domenico.

(Nella foto di repertorio in copertina: il Corteo storico in via Principe Umberto, nel 2016)