Primo piano Augusta, ufficio postale mobile a Brucoli dal 20 gennaio di

AUGUSTA – Poste Italiane comunica ufficialmente che da domani, mercoledì 20 gennaio, sarà disponibile a Brucoli, il borgo marinaro frazione di Augusta, un ufficio postale mobile in via Libertà 14, in sostituzione della sede antistante chiusa per lavori interni da diverse settimane.

“Garantirà ai cittadini tutti i servizi postali e finanziari, compreso il ritiro della posta inesitata“, si legge nella nota di servizio. L’ufficio postale mobile osserverà l’orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle 13,35 e il sabato fino alle 12,35.

“Ho contattato immediatamente la direzione generale di Poste Italiane, chiedendo di sopperire alla mancanza dell’apertura dell’ufficio al pubblico – aveva reso noto il sindaco Giuseppe Di Mare lo scorso 15 gennaio – Proprio stamattina ho avuto comunicazione che, vista la situazione emergenziale per il Covid e per i disagi che si creano alla popolazione, la prossima settimana sarà attivata una postazione mobile“.

Della vicenda si erano interessati, tra gli altri, due consiglieri comunali d’opposizione, Mariangela Birritteri e Giancarlo Triberio, che in una nota congiunta del 14 gennaio avevano rilevato: “Per giorno 25 gennaio 2021 Poste Italiane finalmente, con avviso anche affisso davanti l’ufficio postale di Brucoli, dichiara agli utenti la riapertura ed i nuovi orari di accesso al pubblico. Sarà nostra premura vigilare affinché l’ufficio postale riprenda il suo regolare servizio a favore di tutti i cittadini, specialmente per le persone anziane. Se così non fosse solleciteremo l’amministrazione e l’ente stesso per non ricreare il disagio che ad oggi i cittadini, in questo particolare momento, stanno subendo“.

(Foto di copertina: repertorio)