Primo piano Autostrada Catania-Siracusa, incidente mortale tra auto e mezzo pesante davanti alla galleria San Demetrio di

SIRACUSA – Un tragico incidente stradale si è verificato intorno alle ore 14 sull’autostrada Catania-Siracusa, al km 4,300 in direzione del capoluogo aretuseo, in prossimità della galleria San Demetrio (nella foto di repertorio in copertina, ndr).

Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante ha tamponato un’autovettura e, nell’impatto, l’occupante di quest’ultima ha perso la vita.

Su quel primo tratto dell’autostrada il traffico è provvisoriamente bloccato, in direzione Siracusa. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata sulla strada statale 114 con rientro allo svincolo di Lentini, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.