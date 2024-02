Primo piano Augusta, Unvs, designati due nuovi ambasciatori dello sport di

AUGUSTA – Due nuovi “ambasciatori” sono stati designati dall’Unione nazionale veterani dello sport (Unvs) su segnalazione della locale sezione. Si tratta di due augustani che con le loro gesta e i loro successi nelle rispettive carriere nel mondo dello sport hanno raggiunto i vertici nazionali o internazionali promuovendo la propria disciplina, segnatamente Antonella Aprile (nuoto) e Francesco Mandragona (canottaggio).

Le designazioni, insieme ad altri riconoscimenti, sono state celebrate dai veterani dello sport augustano, vecchi e nuovi soci della sezione “Rocco Cappello” presieduta da Jano Mazziotta, riuniti in conviviale lo scorso lunedì a Brucoli.

Presenti tra gli ospiti: l’assessore allo sport del Comune di Augusta Pino Carrabino, l’ex presidente del Coni di Siracusa Elio Gervasi, il presidente onorario della sezione Unvs maestro Michele Borgia, inoltre Filippo Muscio (consigliere nazionale Unvs – area sud), Pietro Paolo Risuglia (dirigente nazionale Unvs e membro della commissione d’appello), Francesco Gaeta (delegato regionale Unvs per la Sicilia).

Dopo i saluti di rito del presidente della sezione Unvs, Mazziotta, che ha tracciato il resoconto dell’attività svolta negli ultimi anni dai veterani augustani, che continuano a crescere di numero, sono seguiti gli interventi degli altri ospiti. L’assessore Carrabino ha parlato delle politiche sportive avviate dall’amministrazione comunale e ha fatto il punto sull’impiantistica sportiva pubblica.

Per quanto riguarda i nuovi “ambasciatori Unvs”, Antonella Aprile, attualmente responsabile tecnico dell’Asd Athon, gestisce l’impianto natatorio privato del Centro polisportivo Augusta; è inoltre consigliere regionale Fin (Federazione italiana nuoto) nonché coordinatrice scuole nuoto Fin, tutor sportivo esterno di diversi istituti scolastici. L’ex canottiere Francesco Mandragona ha vinto 26 volte il titolo di campione d’Italia; dal 1979 al 1990 sempre con la maglia azzurra squadra A, ha vinto alcune gara internazionali e in particolare è stato finalista di 7 campionati del mondo e ha partecipato a 2 Olimpiadi (Los Angeles 1984 e Seul 1988). Aprile e Mandragona si sono detti orgogliosi e fieri dei loro trascorsi di atleta prima e di dirigente poi, evidenziando la fondamentale missione che spetta a tutti gli ex agonisti di promuovere e avviare alla pratica sportiva le nuove generazioni.

Nel 2022 furono designati ambasciatori dello sport Marcello Blasco (canottaggio) e Sofia Vinci (pallacanestro).

A proposito di giovani e di studenti, il presidente Mazziotta ha annunciato che, in occasione della imminente “settimana dello studente”, i veterani di Augusta organizzeranno conferenze e incontri in vari istituti scolastici cittadini. Nel prossimo mese di maggio poi, si celebrerà la “Giornata del veterano sportivo”, nel corso della quale sarà assegnato l’ambito riconoscimento di “Atleta augustano dell’anno” 2023, che ritorna dopo il lockdown per la pandemia.

Nel corso della serata conviviale, è stato tributato un lungo applauso al socio Unvs, Mimmo Di Franco, che sarà insignito dal Coni della prestigiosa stella di bronzo al merito sportivo per il suo lungo percorso di dirigente dell’Asd Pallavolo Augusta. Sono stati poi assegnati attestati di benemerenza a nove soci. Si tratta di: Marcello Di Mare, Gianfranco Nasti, Bartolo Morbelli, Carmelo Casalaina, Nuccio Solano, Tony Costa, Rosario Manfredi, Sebastiano Salemi e Umberto Desio (vedi foto all’interno).

(Nella foto di copertina, da sinistra: Antonella Aprile, Jano Mazziotta, Francesco Mandragona)