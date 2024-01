Primo piano Coni, stella di bronzo al merito sportivo per l’augustano Mimmo Di Franco di

AUGUSTA – È stata assegnata dal Coni la medaglia di bronzo al merito sportivo (dirigenti) all’augustano Domenico detto Mimmo Di Franco, dirigente sportivo classe 1948.

Già alla fine degli anni sessanta tra i promotori della pallavolo ad Augusta, è stato giovane dirigente sportivo di società locali di pallanuoto, calcio, basket per poi tornare nel 1985 alla prima passione nella qualità di vicepresidente dell’Asd Pallavolo Augusta, incarico che ricopre attualmente dopo 39 anni. È stato altresì dal 2018 al 2022 presidente del Consorzio Auruca, che ha riunito alcune società di diverse discipline sportive, già concessionario del palazzetto dello sport di Brucoli.

L’onorificenza recentemente deliberata dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, è stata proposta per l’anno di riferimento 2022, insieme ad altre, dal comitato regionale Coni Sicilia.

“Sono felicissimo di questo riconoscimento, a coronamento dei decenni dedicati alla passione sportiva, passando tra emozionanti vittorie e dolorose sconfitte sportive – dichiara Mimmo Di Franco a La Gazzetta Augustana.it – Lo sport l’ho sempre amato non solo per gli aspetti agonistici ma soprattutto quale occasione, per i più giovani, di socializzazione e di trasmissione di virtù“.

Si terrà nelle prossime settimane la cerimonia di consegna dell’onorificenza, ma data e sede sono ancora da definire.

(Foto di copertina: repertorio)