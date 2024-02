Primo piano Automobilismo, per l’augustano Giardina rientro con vittoria dopo un anno di

AUGUSTA – È tornato da protagonista il pilota augustano Sebastiano Giardina, dopo circa un anno lontano dalle gare.

Il presidente della scuderia Augusta Racing Motorsport, per l’atteso ritorno al volante di una monoposto, ha scelto la pista di casa, la “Pista del sole” di Villasmundo, dove la scorsa domenica 4 febbraio è andata in scena la prima prova del Trofeo Acsi 2024, campionato regionale organizzato dalla Belpasso Corse.

Su quaranta piloti al via, Giardina, a bordo della sua Formula Tatuus 1.6 cc, ha conquistato il 1° posto della classifica assoluta, già ipotecato con la prima delle due gare a cronometro in programma in cui ha ottenuto il punteggio di 198,78.

“Un rientro molto positivo. Già dalle prove libere capivo di poter fare una bella prestazione e così è stato, vincendo gara 1 – ci riferisce l’esperto pilota augustano – In gara 2, disputata nel pomeriggio, a causa di una temperatura più bassa, non mi è stato possibile ripetere la prestazione. Ringrazio per la disponibilità Francesco Campisi“.