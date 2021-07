Primo piano Augusta, Valentina Cappiello è la nuova presidente dell’Inner Wheel club di

AUGUSTA – Cerimonia del “Passaggio della campana” in presenza per l’Inner Wheel club di Augusta, nella serata del 16 luglio in un noto locale, sancendo l’avvicendamento alla guida del club service cittadino femminile. La presidente uscente Concetta Angelino ha consegnato il collare e il testimone del nuovo anno a Valentina Cappiello in Saraceno, che ritorna alla presidenza del sodalizio.

Tra le autorità innerine presenti, la past governatrice Nadia Arena Micalizio, la tesoriera distrettuale Ivana Pitari Sarcià, il membro al servizio internazionale distrettuale Ivana Sarcià Amato, oltre ai soci onorari Gaetano Arena e Biagio Tribulato. Presenti anche autorità rotariane. Quale autorità civile, ospite Tania Patania, assessore alle Pari opportunità in rappresentanza del sindaco Giuseppe Di Mare.

Nel corso della serata, sono state presentate le nuove socie del club, segnatamente Maria Grazia Fazio Chiarello, Lucilla La Ferla e Roberta Pitruzzello Villareale, e si è applaudito il rientro di Wilma Guagliardo Ahrens e Agata Pitruzzello Sortino.

La presidente uscente Angelino ha tenuto il suo discorso di commiato, elencando i progetti realizzati e ringraziando per le preziose collaborazioni grazie alle quali l’Inner Wheel ha potuto agire nel territorio cercando di far fronte sia alle difficoltà ataviche che a quelle provocate o acuite dall’emergenza pandemica. Quindi la presidente entrante Valentina Saraceno Cappiello, nella relazione programmatica, ha affermato di voler puntare sul “valore aggiunto del lavoro di squadra cementato dal dono dell’amicizia e dallo spirito di intervento come e dove possibile“.

Ha infine presentato la squadra per il nuovo anno sociale: Gaetana Ferraguto Bruno vicepresidente, Concetta Angelino past presidente, Paola Mastroviti segretaria, Silvia Bianchi Milluzzo tesoriera, addetta stampa Alessandra Teresa Traversa, addetta al servizio internazionale Giovanna Piazza Alicata; consigliere: Concetta Danieli Patania, Maria De Filippo, Maria Stella Limma Spasari, Antonella Milluzzo Nicolosi, Maria Solano Abramo; delegate al comitato di Distretto: Anita Caramagno D’Avola e Paola Mastroviti, delegate supplenti Carmela Vaccaro Balsamo e Paola Ricciardi Cuffini; referente Internet Maria Scerra Bonanno.

(Nella foto di copertina, da sinistra: Valentina Saraceno Cappiello e Concetta Angelino)