Primo piano Augusta, studenti si mettono al “servizio” della mensa dei poveri di

AUGUSTA – Si sono conclusi nei giorni scorsi, nei locali di proprietà dell’Opera pia “Parisi Zuppelli Santangelo” dove l’associazione “Il buon samaritano” di Augusta gestisce la mensa dei poveri, due progetti svolti nel corrente anno scolastico all’istituto superiore “Arangio Ruiz” improntati sulla solidarietà e il servizio verso la comunità.

Si tratta di un Pcto (Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex alternanza scuola-lavoro) chiamato “Service learning: solidarietà ed impegno sociale #zerosprechi” e di un intervento nell’ambito del Piano delle arti chiamato “L’abito delle culture: forme e colori in evoluzione“.

Il primo ha visto la scuola in collaborazione con l’ente del terzo settore “Il buon samaritano” e l’Inner Wheel club cittadino, che ha donato il materiale necessario all’abbellimento dei locali, impegnando gli alunni delle classi terze dell’istituto tecnico settore Tecnologico. Gli studenti, seguiti dalle docenti-tutor Alessandra Aloisi e Paola Moroni e dalla docente referente per i Pcto del “Ruiz” Tania Rizzotti, hanno fornito un supporto alle attività sociali svolte da “Il buon samaritano” presso la sede in via Orfanotrofio 22, sia nella distribuzione dei pasti agli indigenti, sia in attività di riqualificazione quali l’abbellimento del corridoio con la produzione di quadri con la tecnica dei colori ad acqua e del cortile interno con la pitturazione delle panchine.

L’attività nel Piano delle arti, invece, ha visto la collaborazione dell’Accademia di belle arti di Catania nel coinvolgere studenti scelti tra tutti gli indirizzi presenti al “Ruiz”, guidati dalle docenti Alessandra Aloisi, Elisabetta Ciracò e Tania Rizzotti. Sono stati creati due abiti con materiali di riciclo tra cui plastica, mascherine inutilizzate, carta. Uno degli abiti era già stato esposto alla ventiduesima edizione della mostra “Agata in seno” al centro oncologico Humanitas di Catania dal 5 al 15 febbraio scorsi, svolta in collaborazione con l’Accademia di belle arti e la prof.ssa Liliana Nigro, docente di Costume e spettacolo, per supportare le donne malate di tumore. La scelta della location, infatti, era stata dettata dal desiderio di offrire una “terapia della gioia“: per un giorno, in passerella, donne che affrontano una terribile malattia hanno indossato abiti e costumi ispirati a Sant’Agata, patrona di Catania, quale omaggio e celebrazione di un corpo che vuole vivere.

Alla mostra con i due abiti, allestita nella sede dell’Opera pia lo scorso 24 aprile, hanno presenziato la dirigente scolastica del “Ruiz”, Maria Concetta Castorina, il presidente dell’ets “Il buon samaritano”, Edit Zinno, volontarie del club di servizio Inner Wheel di Augusta, presieduto da Roberta Villareale, oltre agli studenti protagonisti e alle docenti coinvolte.

“Si tratta di due progetti altamente formativi incentrati sulla pedagogia del servizio – commenta la dirigente scolastica del “Ruiz”, Castorina – Consente agli alunni di mettere a disposizione della comunità le competenze sviluppate attraverso lo studio, permettendo loro, attraverso compiti reali, di agire per la cittadinanza, sviluppando al contempo i valori della cittadinanza attiva quali l’uguaglianza, la giustizia, la legalità, il rispetto per l’ambiente, la condivisione, l’empatia, il prendersi cura dell’altro e la solidarietà. I miei complimenti vanno agli studenti coinvolti per l’impegno profuso nelle azioni solidali”.