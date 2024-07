Primo piano Rotary club Augusta, è Francesco Messina il nuovo presidente. Consegnate onorificenze “Paul Harris fellow” di

AUGUSTA – Si è celebrato lo scorso venerdì, in una nota struttura ricettiva locale, l’annuale “Passaggio della campana” del Rotary club Augusta, al 52° anno di servizio a favore della comunità, che ha visto la presidente uscente Concetta Messina, notaio in pensione, cedere il testimone al neo presidente Francesco Messina, consulente aziendale per le Pmi.

È stato contestualmente celebrato il passaggio di consegne dell’Interact club Augusta (i più giovani della famiglia rotariana, tra 12 e 18 anni d’età), mentre, come viene reso noto, si è posticipato a data destinarsi l’avvicendamento alla guida del Rotaract club Augusta, tra Giulia Tringali e Gaia Messina, per l’improvviso evento luttuoso che ha colpito quest’ultima.

Ha aperto la cerimonia il saluto istituzionale del sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, alla presenza anche di autorità militari quali il contrammiraglio Domenico Di Nunzio in rappresentanza del Comando Marisicilia e il capitano di vascello Domenico Santisi, comandante della Capitaneria di porto di Augusta.

Oltre che dalla nutrita partecipazione di rappresentanti dei Rotary club della provincia di Siracusa e degli altri club service cittadini (Kiwanis, Lions, Inner Wheel, Fidapa), l’evento è stato segnato dal primo intervento di Giuseppe Pitari, socio dello stesso Rotary club Augusta, nella qualità di governatore in carica del Distretto 2110 del Rotary International, che annovera 101 club tra Sicilia e Malta. Hanno fatto pervenire messaggi augurali l’assistente del governatore assegnato al club, Emanuele Nobile, i past governatori distrettuali Attilio Bruno e Alfio Di Costa, il governatore distrettuale eletto Sergio Malizia e la governatrice distrettuale nominata Lina Ricciardello. Tra i dirigenti rotariani, sono altresì intervenuti il past governatore distrettuale Titta Sallemi, il co-segretario distrettuale Walter Guarrasi, la delegata Rotary foundation per il club Lucia Amato.

Di particolare rilievo il momento della consegna delle “Paul Harris fellow”, la massima onorificenza del Rotary International. Sono stati chiamati a ricevere il riconoscimento, conferito per il “grande servizio reso nei rispettivi campi a beneficio della comunità in coerenza con i principi rotariani” e consegnato per l’occasione dal governatore distrettuale Pitari: Enza Marchica (presidente associazione “Il filo della vita”), Luigi Nicosia (presidente gruppo donatori sangue “Fratres” di Augusta), Antonino Trovatello (dirigente Chirurgia generale dell’ospedale “Muscatello” di Augusta), Marco Neri (dirigente di ricerca Ingv Osservatorio etneo), inoltre i rotariani Pietro Forestiere (nella qualità di editore di media online), Fabrizio Romano (quale delegato per l’Interact club Augusta), Francesco Messina (quale referente locale Telethon), Concetta Messina (quale presidente uscente Rotary club Augusta). È stata infine consegnata a quest’ultima una speciale “Paul Harris fellow”, assegnata dal club nello scorso anno sociale in memoria del compianto figlio Giovanni Vinci, già dirigente rotariano.

I destinatari non rotariani della “Paul Harris fellow”. Da sinistra: Enza Marchica, Marco Neri, Luigi Nicosia, Antonino Trovatello

Nelle allocuzioni dei presidenti avvicendatisi, l’uscente Concetta Messina ha evidenziato “l’amicizia rotariana che ha permeato l’organizzazione e la concretizzazione delle attività e dei progetti di servizio“, il più importante dei quali, a beneficio di sei chiese tra Augusta e Melilli, sarà completato e divulgato nelle prossime settimane. Il neo presidente Francesco Messina ha ricordato i principi ispiratori dell’azione rotariana, del “servire al di sopra di ogni interesse personale”, comunicando la registrazione del Rotary club Augusta al gruppo rotariano internazionale dei “Peacebuilder clubs” (Club costruttori di pace) e annunciando il principale progetto del nuovo anno sociale, che prevede la donazione alla città di fontane innovative per l’erogazione di acqua potabile microfiltrata.

Ha quindi presentato il Consiglio direttivo che lo affiancherà nell’anno sociale 2024-2025: vicepresidente nonché past presidente Concetta Messina, segretario nonché presidente incoming Fabrizio Romano, co-segretario Pietro Forestiere, tesoriere Domenico Pitruzzello, prefetto Giuseppe Marino, co-prefetto Raffaele Esposito, consiglieri Ernesto Cannella, Giuseppe Limoli, Federico Romano.

Alla conclusione della cerimonia, è stato formalizzato l’ingresso nel Rotary club Augusta di due nuove socie, segnatamente la commercialista Tania Casi e il medico odontoiatra Vanessa Fazio, con le quali lo storico club di servizio raggiunge quota 48 soci.

Come summenzionato, anche l’Interact club Augusta ha celebrato il suo “Passaggio della campana”, con la partecipazione della neo insediata rappresentante distrettuale Matilde Carrubba (appartenente all’Interact club Trapani Erice), affiancata dal segretario distrettuale Sofia Romano (socia del club giovanile di Augusta). Il presidente uscente Daniele Petracca ha quindi affidato alla neo presidente Vittoria Romano la guida dell’Interact club Augusta, che ha iniziato il suo 30° anno di servizio in città.