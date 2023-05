Primo piano Augusta, verso la “Stramegara”, i primi nomi della start list maschile di

AUGUSTA – Nei primi giorni della settimana che porta alla domenica pomeriggio della “Stramegara” edizione ventiduesima, prende forma pure la start list maschile, dopo quella femminile già annunciata dagli organizzatori dell’Asd Atletica Augusta guidati dal presidente Lino Traina. Si prefigura così, nel centro storico di Augusta, l’unica tappa del Grand prix provinciale di corsa su strada con un’ampia rosa di top runner.

Tra questi, ci sarà Federico Maione, classe ’97 della Pro-Sport Running Academy, uno dei candidati al podio. Specialista della pista ma anche vincitore della “Mezza maratona d’autunno” a Novi Ligure nel 2022, è capace di correre gli 800 metri in 1′ 50″, i 1.500 metri in 3′ 47″, i 5.000 metri in 14′ 21″ e i 10 km in 30′ 04″.

Altro nome di spicco è quello di Stefano Casagrande, milanese SM35 tesserato con Azzurra Garbagnate, che ha vestito la maglia azzurra nel settore giovanile. Vanta tempi sui 10 km su strada pari a 31′ 17″ e nella mezza maratona di 1h 06′ 59″.

Da Bologna arriverà Arturo Ginosa, tesserato per l’Atletica Lolli Auto Sport Club. Nel 2022 è arrivato terzo al famoso “Gran premio degli 11 ponti – Città di Comacchio”, sul podio anche al Trofeo “Città di Cona”. Nello stesso anno ha corso i 10 km su pista in 32′ 04″. Vanta un personale nella mezza maratona di 1h 07′ e ha fatto segnare il tempo di 2h 32′ alla Maratona di Milano 2021.

Notizia attesa, alla “Stramegara” 2023 non mancherà il fortissimo atleta di casa Ennio Salerno, che sta cercando di tornare in forma dopo un lungo stop per infortunio. Completa i primi nomi noti della start list maschile, il giovane allievo Federico Coco, pronto a mettersi in gioco, dopo i recenti piazzamenti nelle gare regionali di categoria, accanto ad atleti di caratura nazionale.

(Nel collage di copertina, da sinistra: Federico Maione, Stefano Casagrande, Arturo Ginosa, Ennio Salerno, Federico Coco)