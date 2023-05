Primo piano Augusta, mini librerie pubbliche, l’associazione “Genitori e figli” completa l’opera di

AUGUSTA – “Un altro importante proposito per il bene comune e i cittadini è stato realizzato, anche se tra non poche difficoltà“. Sono le parole di soddisfazione espresse da Antonio Caruso, a nome dell’associazione di promozione sociale “Genitori e figli – Unitevi a noi”, a seguito dell’inaugurazione tenuta stamani della mini libreria pubblica in piazza Risorgimento.

È la quinta e ultima mini libreria, quest’ultima costruita dal dipendente comunale Enzo Amato, donata dal sodalizio alla città per promuovere la lettura attraverso lo scambio di libri, completando il piano avviato durante le festività natalizie del 2021, con l’inaugurazione di quella all’interno dei giardini pubblici.

“Questo progetto, oltre a mirare ad un profondo senso di educazione civica, aspira a un espansione culturale soprattutto tra i più giovani, attualmente poco dediti alla lettura“, ha aggiunto il presidente Caruso.

All’inaugurazione hanno partecipato, oltre a componenti dell’associazione, l’assessore alla pubblica istruzione Ombretta Tringali, in rappresentanza dell’amministrazione Di Mare, e alcune classi dei tre plessi dell’istituto comprensivo “Principe di Napoli”, la scuola diretta da Agata Sortino che insiste sul quartiere. Ad accompagnare gli alunni stamani, l’insegnante Rita Lo Presti responsabile del plesso Terravecchia, la responsabile del plesso Paradiso Liana Di Franco e l’insegnante Cettina Ruscica, la vicepreside Elisa Forte e gli insegnanti del plesso Cappuccini, Palmina De Luca e Marco Ursino.

“Grazie a tutti voi che avete dato possibilità ai bambini di interagire con noi e a noi di parlare con loro dicendo dell’importanza della lettura e chiedendo loro di farsi custodi nel tempo in avanti del bene inaugurato oggi“, ha concluso Antonio Caruso.

Le altre quattro mini librerie pubbliche donate dall’associazione “Genitori e figli” e installate nel territorio comunale, grazie alla collaborazione dell’ufficio Lavori pubblici, sono presenti in piazza Castello nel cuore dei giardini pubblici, al parco giochi della Borgata tra via Di Vittorio e via Matteotti, nel piazzale interno della chiesa di San Giuseppe Innografo al Monte e in piazza Castello a Brucoli.