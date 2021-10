Primo piano Automobilismo, l’augustano Centamore si riconferma campione regionale di formula junior di

AUGUSTA – Il pilota augustano Camillo Centamore, a bordo della sua Corsini, chiude in anticipo i giochi per la vittoria del campionato regionale riservato alle Formula junior. Si tratta della manifestazione automobilistica, che quest’anno ha preso il via a febbraio, organizzata da Giovanni Grasso, team manager della Rfr Racing.

La scorsa domenica sulla pista di Racalmuto (Agrigento), all’autodromo Valle dei Templi, ha segnato miglior giro, pole position e vinto sia gara 1 che 2, comandando dall’inizio alla fine, nonostante qualche problema tecnico, la penultima prova del campionato “Rfr Trophy“. Bissa così il successo della scorsa edizione.

“Nelle prove al mattino ho accusato un po’ di problemi con sottosterzo e sovrasterzo e non riuscivo a guidare al meglio, per le qualifiche abbiamo messo a posto il telaio, apportando alcune modifiche alle geometrie della macchina – rivela il vincitore Camillo Centamore, vicepresidente dell’Augusta Racing Motorsport – Per questo devo sempre ringraziare mio padre, per il setup della vettura. Ringrazio la mia famiglia, i miei sponsor e l’amico di famiglia Gianfranco Fiasco“.