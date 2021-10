Primo piano Whatsapp, Instagram e Facebook down: disservizi non solo in Italia di

AUGUSTA – Disservizi nel pomeriggio di oggi, lunedì 4 ottobre, per le più note applicazioni social e di messaggistica del gruppo Facebook. Si tratta di Whatsapp, Instagram e, appunto, Facebook.

A segnalarli gli utenti su Twitter, ma anche il sito web downdetector.com che tiene conto dei disservizi dei diversi canali social e chat. Secondo il sito, che raccoglie i report ricevuti dagli utenti di tutto il mondo, Whatsapp avrebbe problemi a partire dalle 17,30 circa ora italiana, così come Instagram e Facebook.

Non sono ancora chiare le motivazioni tecniche, né l’estensione del disservizio, che pare globale stando al “cinguettio” pubblicato sul concorrente Twitter dall’account della comunicazione di Facebook. “Siamo consapevoli – si legge in inglese – che alcune persone hanno problemi ad accedere alle nostre app e ai nostri prodotti. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per gli eventuali disagi“.

Come tutte le volte che si registrano disservizi, sono comparsi su Twitter gli hashtag #whatsappdown, #instagramdown, #facebookdown, scatenando anche l’ironia degli utenti.

