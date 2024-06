Primo piano Elezioni europee, alle 23 di sabato ad Augusta affluenza all’8,72% di

AUGUSTA – Un’affluenza di appena l’8,72 per cento degli aventi diritto alle elezioni europee si è registrata nelle quarantuno sezioni di Augusta alle ore 23 della prima giornata di sabato 8 giugno.

Un’affluenza decisamente inferiore alla media nazionale pari al 14,64 per cento, ma anche alla media siciliana del 10,76 per cento e a quella nella provincia di Siracusa pari al 9,30 per cento.

Il comune del Siracusano in cui la prima rilevazione dell’affluenza è più bassa è Buccheri, dove si sono recati a votare solo il 5,21 per cento degli aventi diritto. Quello con l’affluenza maggiore, dopo il 20,18 per cento di Pachino in cui però si tengono contestualmente le elezioni amministrative, è il comune di Melilli, che ha fatto registrare il 13,92 per cento dei votanti.

La prossima rilevazione dell’affluenza sarà quella delle ore 12 di domenica 9 giugno. Ricordiamo che i seggi, dopo la prima giornata di sabato dalle ore 15 alle 23, saranno aperti anche domenica 10 giugno dalle ore 7 alle 23.

Quanto alle modalità di voto, nella scheda rosa, l’elettore può barrare un simbolo sulla lista scelta anche non indicando alcun candidato e può votare per una sola lista. Può esprimere accanto al simbolo fino a un massimo di tre preferenze, scrivendo il cognome dei candidati scelti, che dovranno appartenere alla lista votata (non è infatti ammesso il voto disgiunto, che annullerebbe la scheda). Se sceglie di esprimere più di una preferenza, la seconda e la terza devono garantire l’alternanza di genere, per non vedere annullate la seconda e/o la terza preferenza (preferenze valide: solo un uomo o solo una donna, un uomo e una donna, due uomini e una donna, due donne e un uomo). Il sistema elettorale è proporzionale, con la soglia di sbarramento per partecipare al riparto dei seggi pari al 4 per cento dei voti a livello nazionale.