Primo piano Augusta dà l’ultimo saluto al giovane Lorenzo di

AUGUSTA – Grande partecipazione di pubblico ai funerali, stamani in chiesa Madre, del 19enne Lorenzo Mallo, scomparso in seguito a un incidente stradale autonomo sulla provinciale per Brucoli nella serata di lunedì 3 marzo.

Il lutto cittadino, proclamato ieri, Martedì grasso, dal sindaco Giuseppe Di Mare, è stato rispettato in piena regola. Stamattina lo stesso primo cittadino, affiancato dal vicesindaco Biagio Tribulato, si è recato in chiesa poco prima dell’arrivo del feretro.

Nel frattempo il sagrato si riempiva di folla, soprattutto di giovani, per testimoniare l’amicizia per il ragazzo scomparso, diplomatosi lo scorso anno al “Ruiz”, e l’affetto per la famiglia straziata dal dolore, una famiglia ancora in trepida attesa di notizie sull’altro figlio 22enne che guidava l’auto, attualmente ricoverato all’ospedale “Cannizzaro” di Catania.

All’arrivo sul sagrato, il feretro è stato salutato da un caldo applauso da parte dei presenti, sempre più numerosi, che hanno affollato la navata principale della chiesa Madre, dove il rito funebre è stato officiato da don Francesco Antonio Trapani, parroco di Brucoli. Fra i presenti all’ufficio funebre spiccava un gruppo di rappresentanti in divisa della Marina militare.

L’applauso è stato ripetuto varie volte durante l’omelia ed è stato più prolungato all’uscita della salma, mentre si sentivano le grida straziate e strazianti della madre, mentre la campana faceva sentire i rintocchi del lamento funebre.

La bara, ricoperta di fiori bianchi, è stata portata a spalle lungo tutta la piazza Duomo e poi, seguita dalla moltitudine commossa e piangente, lungo la via principale del centro storico, via Principe Umberto, fino in via Colombo, dove al rilascio di palloncini bianchi verso il cielo è scattato l’ultimo saluto a Lorenzo.